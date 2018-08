Una lenense de 71 años fallece tras precipitarse desde un puente a la A-66 Puente desde el que la lenese cayó a la autovía. / J. M. PARDO Varios testigos alertaron al 112 de lo sucedido en el enlace norte de Pola de Lena pasadas las diez de la mañana. Landi R. G. será incinerada hoy M. V. POLA DE LENA. Viernes, 17 agosto 2018, 03:53

En las primeras horas de la mañana de ayer se confirmaba la peor de las noticias. La lenense Landi R. G., de 71 años de edad, había fallecido después de precipitarse desde uno de los puentes sobre la autovía A-66, en el acceso norte a Pola de Lena.

Las sirenas comenzaron a sentirse en la capital del concejo sobre las diez de la mañana y los vecinos comenzaron a ser conscientes de que algo había ocurrido «por la zona de los puentes de la autopista». La noticia pronto se confirmaba. Una mujer se había precipitado desde uno de los puentes que cruzan la autovía A-66 (Gijón-Sevilla) al asfalto, cerca del río, muriendo prácticamente en el acto.

Landi R. G. será despedida hoy por su familia y amigos en el tanatorio de Mieres, donde, a las cinco de la tarde, sus restos serán incinerados.

Los hechos ocurrieron minutos después de las diez de la mañana. Fueron los propios vecinos los que avisaron al 112 del suceso. Algunos aseguran que vieron a una mujer caminar por el lugar y que, «de pronto, desapareció», lo que les llevó a acercarse al puente y comprobar que la mujer estaba tendida sobre el asfalto. Desde un primer momento se imaginaron el terrible desenlace.

Los servicios sanitarios lenenses acudieron con rapidez al lugar, pero sólo pudieron constatar el fallecimiento de la mujer.

Se estudian las posibles causas de la caída, aunque desde un primer momento se trabaja con la hipótesis de que no se trate de un accidente y que la fallecida se arrojara por decisión propia desde el puente.

El incidente obligó a regular la circulación en la A-66 y, entre las diez y media y las once aproximadamente, fue preciso cortar al tráfico uno de los dos carriles para proceder a la retirada del cadáver. No obstante, esto no supuso un inconveniente para la circulación debido a la rápida actuación de las fuerzas de seguridad.