¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Protesta por las obras de una escuelina en Avilés. Marieta

La ley de Les Escuelines cumple un año con incumplimientos y las trabajadoras en pie de guerra

El proyecto estrella del Gobierno regional se ha convertido en un quebradero de cabeza para Educación

Olga Esteban

Olga Esteban

Gijón

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:57

Comenta

«Te invitamos a celebrar el primer año de la ley por la que se establece la Red Autonómica de Escuelas Infantiles». Es el texto ... de un cartel con apariencia de, efectivamente, invitación a una fiesta infantil. Pero nada más lejos de la realidad. Porque esta ley que «cumple un año en pañales, casi no gatea y tampoco camina» llega a su primer aniversario pero lo hace con algunos objetivos no cumplidos y, sobre todo, con sus trabajadoras en pie de guerra. Las educadoras de Les Escuelines, la red que se regulaba en aquella ley 5/2024 de 13 de noviembre de 2024 están llamadas mañana de nuevo a la huelga y a manifestarse en Oviedo. Y a eso es a lo que invita la ilustración que las educadoras han hecho correr. Ni es la primera huelga ni la primera manifestación ni el primer problema que genera aquel compromiso electoral de Adrián Barbón que se convirtió en proyecto estrella.

Te puede interesar

