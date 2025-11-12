La ley de Les Escuelines cumple un año con incumplimientos y las trabajadoras en pie de guerra

«Te invitamos a celebrar el primer año de la ley por la que se establece la Red Autonómica de Escuelas Infantiles». Es el texto ... de un cartel con apariencia de, efectivamente, invitación a una fiesta infantil. Pero nada más lejos de la realidad. Porque esta ley que «cumple un año en pañales, casi no gatea y tampoco camina» llega a su primer aniversario pero lo hace con algunos objetivos no cumplidos y, sobre todo, con sus trabajadoras en pie de guerra. Las educadoras de Les Escuelines, la red que se regulaba en aquella ley 5/2024 de 13 de noviembre de 2024 están llamadas mañana de nuevo a la huelga y a manifestarse en Oviedo. Y a eso es a lo que invita la ilustración que las educadoras han hecho correr. Ni es la primera huelga ni la primera manifestación ni el primer problema que genera aquel compromiso electoral de Adrián Barbón que se convirtió en proyecto estrella.

Aquel 13 de noviembre la Junta General del Principado aprobaba la esperada ley solo unos días después el presidente del Principado, Adrián Barbón, la firmó, con gran simbolismo, en Presidencia, junto a la entonces consejera de Educación, Lydia Espina, y la presidenta de la Federación de Concejos, Celia Pérez.

Se plasmaba de esa forma un anuncio que Barbón había hecho en periodo preelectoral, en marzo de 2023: que Asturias contaría con una red pública y gratuita de escuelas infantiles de 0 a 3 años. Poco a poco se fueron dando detalles. La red nacería con dos tipos de escuelas. El primero y más numeroso, el que surgiría de la integración de las escuelas infantiles que funcionan en Asturias desde hace muchos años con gestión municipal. Mucho habían protestado los ayuntamientos por tener que asumir una responsabilidad que, han insistido siempre, era del Principado. No era tarea fácil: las educadoras eran personal municipal, con condiciones laborales diferentes en cada ayuntamiento. Y algunas, además, eran interinas. La ley fijaba un plazo de seis meses para abordar la integración laboral. Y aquí llega uno de los incumplimientos que se han vivido

El segundo tipo de escuelas que integrarían la red eran las que iba a construir directamente el Principado y que se inaugurarían ya con gestión autonómica.

El Gobierno regional fue anunciado el calendario para ambas cuestiones, tanto para la construcción y apertura de centros nuevos como para la integración de las ya existentes. El primero no se ha cumplido. La idea inicial era haber abierto 31 escuelas en 2024, en 30 concejos. Una docena de ellas aún no se han abierto, están en obras, a la espera de trámites administrativos o de mobiliario y, en el peor de los casos, las obras no han comenzado.

El pasado septiembre se integraron las escuelas municipales de los primeros 22 concejos que requerían una tramitación más sencilla y que habían completado el proceso de estabilización de personal.

Ahora, la Consejería de Educación ha anunciado que la segunda fase de integración, prevista para enero, se retrasará a abril. Los ayuntamientos que integrarán sus escuelas municipales de primer ciclo de Infantil en este segundo bloque son: Avilés, Cangas del Narcea, Castrillón, Coaña, Grado, Laviana, Lena, Llanes, Mieres, Noreña, Siero, Somiedo, Teverga, Tineo y Vegadeo. Sus 20 centros suman un total de 77 unidades y tienen 972 niños y niñas matriculados, según los últimos datos de octubre.

Los propios sindicatos habían pedido que se aplazase la segunda fase, vistos los problemas que se estaban generando en las escuelas ya integradas.

Tras el bloque previsto para abril de 2026, quedarían pendientes otros diez municipios que han solicitado la incorporación a la red autonómica.

Quedaría eso, y la construcción o apertura de todas las comprometidas por el Principado y, además, solucionar el conflicto laboral con las trabajadoras. Los cuatro sindicatos del sector, de forma unánime, convocan las movilizaciones: UGT, CC OO, USIPA y CSIF llaman a la huelga de mañana día 13 y a la manifestación, que arrancará a las 12 en la plaza de España y seguirá hasta la Junta General del Principado. Si no hay acercamiento, la huelga continuará los días 20 y 27 de noviembre.