Nuevos frentes en la educación asturiana, huelga incluida

Avanza el primer trimestre con mucha más paz de lo que acabó el curso escolar. Mientras consejería y sindicatos avanzan en la aplicación del pacto Asturias Educa ... , con un largo listado de medidas calendarizadas y muy pendientes de si hay o no presupuesto para 2026, la consejera Eva Ledo ha logrado también el acuerdo con la concertada. Un paso importantísimo, ya que no había avances desde hacía 15 años. Y, aunque sindicatos y patronal de la concertada adviertan de que queda mucho por hacer, lo cierto es que Educación se garantiza un periodo de tranquilidad con un sector que a final de curso demostró que también puede liderar sonoras protestas.

Pero no todo es concordia en la enseñanza asturiana. De hecho, a la consejera Eva Ledo se le han abierto dos frentes que seguramente no esperaba. Uno, a cuenta de la Ley de Salud Escolar, que tiene a todos los sindicatos docentes y también a los sanitarios, en contra. El segundo, con un clásico ya de la consejería: el ciclo de 0 a 3. Porque la apertura de Les Escuelines avanza y la red regional pública se extiende, pero la incorporación del personal de los centros está provocando más de un problema.

Tanto que hay una nueva manifestación convocada, y ya van unas cuantas. «Red sí, pero no así» es el lema de la protesta prevista para el próximo jueves. Con unanimidad sindical, UGT, CC OO, USIPA y CSIF han ido ya un paso más allá y sobre la mesa están tres jornadas de huelga: 13, 20 y 27. El día 13 se cumplirá un año de la aprobación de la ley que creaba la red de Les Escuelines. Un año después, el Principado no ha conseguido la paz social con las educadoras. La situación podría hacer incluso que la segunda fase de la integración de las escuelas municipales a la red regional, prevista para enero, se aplace.

Proyecto atascado

Dos años después de que Educación se sentara por primera vez con los sindicatos para hablar de ello, el proyecto estrella del Gobierno se sigue atragantando en Educación. Eva Ledo ha llamado a los sindicatos a sentarse este lunes para presentarles una nueva propuesta y tratar de acercar posturas, pero mucho tienen que cambiar las cosas para que el calendario de movilizaciones no se mantenga.

Mientras tanto, se ha abierto otro debate, a cuenta de la futura Ley de Salud Escolar, que todos los sindicatos docentes han rechazdo (con unanimidad, que faltó para la firma del Asturias Educa). El principal problema es el artículo que recoge que una de las obligaciones de los profesores será «conocer y aplicar el protocolo para la atención a escolares con enfermedades que requieren actuaciones específicas». Los docentes han dicho 'no'. También esta semana, en concreto mañana, habrá un intento de acercar posturas. Los sindicatos están llamados a una reunión con los representantes de las dos consejerías implicadas, la de Educación y la de Salud. Desde la Administración regional se ha tratado de tranquilizar a los centros educativos, trasladándoles que en ningún caso el profesorado tendrá funciones sanitarias. Pero la parte implicada no lo tiene tan claro. Y no solo existe el 'no' de los sindicatos docentes sino de los sanitarios: Simpa y Satse también han dejado claro su rechazo. Todos ellos lamentan la oportunidad perdida de haber creado la figura la enfermera escolar, largamente demandada. Para ANPE, la ley «carecer de la concreción necesaria que impida la atribución de funciones sanitarias al profesorado, que rebasan sus competencias profesionales».

CSIF, que ha iniciado una campaña en contra de esta normativa, se refería estos días a una sentencia de juzgado de lo Penal de Madrid, que ha condenado a una auxiliar de enfermería por homicidio imprudente por una medicación mal administrado. Sucedió en una residencia de mayores pero, para el sindicato, evidencia los peligros de tribuir «funciones de naturaleza sanitaria» a profesionales que no lo son.

En relación con este asunto, el Principado se vio obligado a retirar la guía de atención al alumnado con diabetes, que pretendía «proporcionar a los equipos docentes y al personal administrativo los conocimientos necesarios para asistir a estudiantes con esta patología y garantizar su plena inclusión». Educación publicará una nueva guía.