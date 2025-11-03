El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Protesta de trabajadores del ciclo de 0 a 3 años llevada a cabo en mayo pasado ante Educación. Álex Piña

Nuevos frentes en la educación asturiana, huelga incluida

Educación trata de acercar posturas en los dos conflictos, pero las educadoras infantiles ya han convocado manifestación y huelga

Olga Esteban

Olga Esteban

Gijón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:34

Comenta

Avanza el primer trimestre con mucha más paz de lo que acabó el curso escolar. Mientras consejería y sindicatos avanzan en la aplicación del pacto Asturias Educa ... , con un largo listado de medidas calendarizadas y muy pendientes de si hay o no presupuesto para 2026, la consejera Eva Ledo ha logrado también el acuerdo con la concertada. Un paso importantísimo, ya que no había avances desde hacía 15 años. Y, aunque sindicatos y patronal de la concertada adviertan de que queda mucho por hacer, lo cierto es que Educación se garantiza un periodo de tranquilidad con un sector que a final de curso demostró que también puede liderar sonoras protestas.

