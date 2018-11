«Los asturianos no sabéis la suerte que tenéis. Esta tierra es simplemente maravillosa». Con los ojos abiertos de par en par, como si temiese que se le escapase algún detalle de la nevada vega de Comeya, en la Montaña de Covadonga, el turolense Yago Montañés se deshacía ayer en halagos hacia Asturias. Y lamentaba tener que marcharse tras pasar «cinco días increíbles» en la región junto a Ana Pardos. La joven pareja, procedente de la pequeña localidad de Vinaceite y acompañados por su perrina 'Tula', disfrutó del puente 'a la inversa', pues llegaron el domingo y se fueron ayer por la tarde.

«Estuvimos todo el tiempo por la zona del cabo Peñas, pero teníamos claro que no podíamos irnos sin ver los Lagos de Covadonga y los Picos de Europa y hasta hoy -por ayer- no se nos arregló debido al mal tiempo», explicaron. Reconocieron, eso sí, que una vez visto el paisaje, se hubieran acercado antes sin dudarlo. «Nos sorprendió mucho la orografía de los Picos, son espectaculares. Nos recordaron en seguida a los Pirineos, que para nosotros es el mejor piropo que puede haber», aseveraron.

También quedó maravillada con la blanca estampa que presentaban ayer los Lagos la brasileña Olivia Barden, llegada desde la ciudad de Porto Alegre para visitar a su hija, quien reside desde hace años en el concejo de Ribadesella. «Es la primera vez que veo la nieve y no me podía estar gustando más», explicó, sin borrar la sonrisa de su cara ni cuando tomaba pequeños sorbos de su chimarrão, el mate de los brasileños. «Todo es más bonito así de blanco, me encantaría poder llevarme una poca de esta nieve para Brasil», bromeaba, mientras tomaba fotos de su hija y sus nietos mientras se deslizaban por la ladera del aparcamiento de Buferrera con un trineo.

Desde Barcelona llegaron buscando montaña Andrea Albalat y Daniel Díaz. «Cuando planeamos el viaje no esperábamos ver los Lagos de Covadonga nevados, la verdad, pero ha merecido la pena, pues están preciosos», indicaron. El temporal que hasta hace unos días afectó a la región lejos de amedrentarles, les animó aún más. «Incluso compramos cadenas», relataron, entre risas. «Lo que hemos visto por el momento es brutal. Es que mires donde mires es todo alucinante», indicaron.

En términos similares se expresaban, a los pies de la Basílica de Covadonga, los vallisoletanos Diego Vega y Tamara Ramos. «Nos llamó mucho poder ver los Lagos con nieve, pues sabemos que en esta época no es lo habitual», indicaron, y recalcaron también la belleza del Santuario. «El enclave lo hace todavía más espectacular», apuntaron, y lamentaron, eso sí, lo mucho que les costó encontrar aparcamiento. «Y eso que el puente solo acaba de comenzar...», agregaron.

Efectivamente, pese a ser el primer día del puente, ayer fueron muchos los turistas que se acercaron hasta Covadonga, donde estos días no está en marcha el plan especial de transporte, aunque sí hay controladores para evitar atascos. Ayer fue necesario cortar la carretera desde la rotonda de El Peregrino en varias ocasiones al llenarse los aparcamientos de los Lagos.

