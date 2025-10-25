Liberan a la osezna 'Alba': su nueva casa, una zona poco poblada y con abundante alimento La cría de oso pardo rescatada en abril en Teverga tras no poder reencontrarse con su madre presenta condiciones favorables para su reintroducción en el medio natural tras unos meses entre Cantabria y León

La osezna 'Alba' fue rescatada en Teverga con tres meses y poco más de dos kilos después de que no pudiese reencontrarse con su madre pese a varias intentonas, tanto de forma natural como asistida. Ocurrió apenas unos días después de que Asturias despidiera a 'Paca', la osa que junto a 'Tola' fue uno de los iconos del paraíso natural. Tras pasar varios meses en Cantabria, trasladaron a 'Alba' a León, hasta que este sábado Medio Rural ha liberado a esta cría de oso pardo cantábrico en un hábitat propicio para su desarrollo: una zona poco poblada y con abundante alimento. Pesa ya 36 kilos y presenta condiciones favorables para su reintroducción en el medio natural tras este tiempo en los territorios vecinos.

El periplo de la osezna comenzó en Teverga en abril cuando agentes del Medio Natural la rescataron y la baurizaron como 'Alba' dentro del programa de seguimiento de osas con cría que realiza el Principado.

Tras una primera revisión en una clínica veterinaria de Oviedo, en la que se constató la ausencia de heridas o patologías, el animal, de 2,1 kilos de peso, fue trasladado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Villaescusa, gestionado por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.

Tres meses después, el 24 de julio, 'Alba' llegó al recinto de aclimatación de osos pardos ubicado en el monte de Valsemana, en León. En ese equipamiento, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, ha permanecido tres meses, hasta completar su aclimatación al medio natural. En este periodo, la osezna ha aprendido a desarrollar sus capacidades de supervivencia, vigilada en todo momento por cámaras de seguimiento.

Estas actuaciones se llevan a cabo de manera coordinada entre las tres administraciones autonómicas, que trabajan conjuntamente por el bienestar de estos animales.

Además, el Gobierno de Asturias ha agradecido la colaboración de organismos como la Fundación Oso Pardo, la Fundación Oso Asturias, el Consejo de Investigaciones Científicas (CSIC), el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Servicio de Emergencias del Principado (Sepa) y los Agentes del Medio Natural, que en todo el proceso han formado parte del operativo con el objetivo de facilitar el bienestar del animal.

Con 'Alba' ya son seis los oseznos que el Principado ha liberado desde que en 2019 comenzasen a utilizarse las instalaciones de aclimatación, que se adecuaron para poder albergar ejemplares de oso pardo en semilibertad, durante la fase previa a su liberación.

La primera fue 'Saba', en 2019, que posteriormente ha logrado reproducirse en libertad. Le siguieron 'Éndriga', en 2020, y dos años después 'Martín', procedente de la localidad leonesa de San Martín del Moro Toledano. En 2024, 'Cova', otra osezna asturiana, y el esbardo leonés Barniedo, también se aclimataron en Valsemana.