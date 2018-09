Los libreros luchan contra «la competencia desleal» de las editoriales Dicen que «venden más barato a los colegios» y piden un precio único de los ejemplares porque «la liberalización solo sirvió para encarecerlos más» E. RODRÍGUEZ GIJÓN. Domingo, 2 septiembre 2018, 01:47

Amenazaron con un boicot a las editoriales hace un año, pero no hubo el suficiente consenso y este año ya no es una sola casa editora la que ha reducido el descuento que les suelen hacer, sino varias. Aun así, los libreros asturianos siguen su lucha «contra la competencia desleal de las editoriales». El presidente del gremio, Rafa Gutiérrez, mantiene que la asociación nada tiene en contra del sistema de bancos de libros en la escuela pública. Con lo que no está de acuerdo es con que «las reglas no sean igual para todos. Venden más barato a los centros escolares, a un precio al que nosotros no podemos competir. Por tanto, es comprensible que si los colegios e institutos pueden comprar seis libros con los 105 euros de la beca, recurran a ellas en vez de a nuestros establecimientos, donde pueden adquirir cuatro por el mismo importe».

«Y eso -dice- que nos hemos puesto de acuerdo para establecer unos mínimos y las ganancias son ridículas: de un 7% u 8% y exagerando mucho». En Infantil y Bachillerato los precios tienen un coste fijo. «Da igual donde los compres, porque está fijado por ley y tiene un descuento del 5%», pero no ocurre lo mismo en Primaria y Secundaria. Los libreros reclaman un precio unitario de los ejemplares en todas las etapas. «Nos gustaría contar con un modelo de venta que se asemejara al que hay en Andalucía y que se va a implantar en Valencia». Redundaría en las librerías. «Sobre todo en las de barrio, donde los libros de texto suponen un alto porcentaje de sus ventas». Ante el auge del comercio electrónico, con Amazon en cabeza, insta a «comparar bien los precios, porque los hay competitivos, pero otros no» y a pensar que son compañías «que no tributan en España». «En contra de lo que se cree, la liberalización solo ha servido para subir el precio de los libros», señala, al tiempo que recuerda que «los manuales no son obligatorios y la variación de precios de un colegio a otro va en función del número de libros que pida cada uno».

¿Por qué no marcas blancas?

A la espera del tan ansiado Pacto por la Educación, confía en que el ministerio «prime los criterios educativos por encima de los comerciales», pues «hay editoriales que, al finalizar el curso, por la compra de determinados lotes, hacen entrega de un número de 'tablets'». «Son cinco o seis las que mueven en el mercado y, ante esto, me pregunto: ¿por qué en este sector no hay marcas blancas?».