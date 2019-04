«No voy en la lista, pero seguiré en Ciudadanos» Martes, 30 abril 2019, 04:01

-¿Estudiar Derecho y acabar en política es obligatorio?

-(Risas) Es una opción. Es verdad que la Facultad de Derecho es muy política y que hay muchos abogados que acaban en listas electorales.

-Llegó en 2015 y no seguirá en 2019.

-No. Me afilié a Ciudadanos en enero de 2015 y, tras unas primarias, entré en las listas. Ahora me voy. Hay que dar relevo a otras personas.

-¿Se va o 'la van'?

-Me voy. Pertenezco a un partido en el que tenemos claro que la vida política no es para siempre.

-¿Fichará por otro partido?

-(Risas) No. No voy en la lista, pero seguiré en Ciudadanos. Estaré en bambalinas. De hecho, estoy muy volcada en la campaña electoral. Yo no digo adiós a la política, digo hasta luego.

-¿Juan Vázquez es un buen fichaje?

-Fue mi rector mientras cursé la carrera. Está claro que doy suerte, porque Ignacio Cuesta, el candidato a la Alcaldía de Oviedo, ciudad en la que vivo y voto, era mi decano en el Colegio de Abogados.

-¿Veremos a Vox en la Junta?

-Por supuesto. Todas las encuestas lo dicen.