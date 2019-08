El llagareru invencible

Miguel Ángel Vigón (Villaviciosa, 1949) escancia orgulloso un vaso del tonel con la sidra que este domingo se llevó el 'Elogio de Oro' en Gijón al mejor palo, según el criterio de un jurado de expertos. Con modestia habla de «suerte» para explicar la razón de que su caldo fuese el elegido entre los ventiséis que concurrían al certamen: «Me tocó a mí, como pudo ser a otro, porque afortunadamente hoy ya no hay sidra mala y la calidad es alta en todos los llagares. El único matiz está en el gusto: hay consumidores que prefieren un volátil más alto y otros menos», apunta el llagarero. En su caso la apuesta es «por el tipo de sidra que me gusta a mí: es decir, que sea como tiene que ser, con un volátil de 1,2 como mínimo. Así es cómo la quieren mis clientes de toda la vida y aunque ahora la gente joven prefiere sidras más suaves, nosotros seguimos fieles a la que hicimos siempre».

Dépositos exteriores de frío en la finca de Tornón. El llagar se mantiene en la misma ubicación en la que fue fundado en 1943.

Fidelidad a la tradición que heredó de su padre José Ramón, fundador del llagar en 1943, y apertura a la innovación, introducida en la empresa familiar por su hija María, enóloga, son los dos ejes sobre los que el caldo elaborado en estas bodegas de Tornón lleva conquistando el favor de clientes de toda Asturias. En 2015 el Festival de Nava le adjudicó el segundo puesto en su concurso y haberse llevado ahora el 'Elogio' gijonés en el mismo día en que recibía el 'Tonel de Oro' a toda su trayectoria profesional a Miguel Ángel aún le emociona al recordarlo y tras saborear él mismo un culete del palo ganador, a la calificación genérica de 'suerte', le añade unos cuantos ingredientes con los que afirma haber elaborado su sidra: «Trabajo, limpieza, dedicación y mucho amor!. El último de ellos, confiesa, es el que le ha movido en el oficio desde que siendo un 'guaje' empezó a ayudar a su padre y a aprender de él. «Teníamos casería y ganado, pero a mí eso nunca me llamó. Era un poco 'señoritu' y aunque me dé reparo confesarlo, no sé ni catar una vaca, pero el llagar veía que me gustaba. La pasión es fundamental en este negocio y yo creo que voy a seguir haciendo sidra hasta que me muera», asegura.

En la pumarada de dos hectáreas que rodea la finca. El llagar Historia: En 1943, José Ramón Vigón funda el llagar. A finales de los años 70 su hijo Miguel Ángel se pone al frente de la empresa y dos décadas más tarde forma con su hija María la actual sociedad. Algunos datos: Más de 500.000 litros de capacidad. Su producción varía anualmente. Tiene tres llagares hidráulicos con capacidad para 35.000 kg. de manzanas, toneles de madera de castaño de entre 5.000 y 20.000 litros y depósitos de fibra de entre 10.000 y 75.000.

Durante bastante tiempo compatibilizó su trabajo en el llagar con un empleo en la factoría de Nestlé en Villaviciosa. A finales de los setenta se puso al frente de la empresa y dos décadas más tarde formó con su hija María la sociedad limitada de la que ella es gerente en la actualidad. La vieja bodega de su padre sigue siendo el núcleo central de las instalaciones, situadas a escasos metros de la ría y rodeada por una pumarada de dos hectáreas. En la nave que ocupaba el antiguo lugar de faenas del fundador mantiene las pipas de madera de castaño aún en uso, con capacidades entre los 5.000 y los 20.000 litros. El resto de los toneles y depósitos se distribuyen en un espacio aledaño y los exteriores de la finca hasta completar los más de 500.000 litros de capacidad total. «La producción varía y va en función de lo que va saliendo cada año», detalla Vigón, mientras nos guía por las otras áreas: en una, sus tres prensas de apertón hidráulico en las que se pueden mayar hasta 35.000 kilos de manzanas; en otra, la planta embotelladora y la máquina para lavar los frutos con duchas de alta presión. En una de las bodegas, ahora que nadie nos observa, nos brinda un vaso de una sidra aún superior a la que consiguió este domingo el 'Elogio de Oro' y que parece reservar a sus clientes más apreciados y a sus íntimas amistades.

El llagareru, ante la embotelladora de Sidra Vigón.

A pesar de su pasión por el oficio y de su convicción acerca de la calidad predominante en la sidra asturiana actual, Miguel Ángel mantiene sus reservas sobre las expectativas de crecimiento del sector. «En Asturias somos un millón escaso y el techo ya lo tocamos. Debería hacerse una promoción fuerte a nivel nacional para abrir más mercado. La declaración de la sidra como Patrimonio de la Humanidad sería importantísima en ese sentido. Y la Denominación de Origen, también me parece un buen paso», opina. El premio a su sidra declara que le servirá «para demostrar que lo vale y machacar más calle. La publicidad bien entendida ayuda y la de Gijón es muy importante». Dentro de poco más de un mes comenzará a llegar a Tornón la cosecha de manzana que el experimentado llagarero vaticina «buena, va a ser bastante curiosa» y con ella de nuevo el ciclo de elaboración, otro más desde el otoño de 1943 en estas bodegas fieles a su origen.