CC OO llama a la huelga a la plantilla de la Administración pública asturiana el 8 de marzo Asturias, ante el 8M CSI convoca 24 horas de paro para que «esta jornada no se quede en un acto simbólico» e invita a participar en la marcha de la Plaza de Toros A. COLLADO GIJÓN. Miércoles, 6 marzo 2019, 04:01

El objetivo de la huelga convocada el 8 de marzo es dejar bien claro que «si las mujeres paran, se para el mundo». Por esa razón la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO de Asturias, ha convocado una huelga de 24 horas a más de 20.000 trabajadores de las administraciones autonómicas y local. Es su modo de reclamar, explicaron ayer desde el sindicato, la negociación de planes de igualdad, que acaben con la brecha salarial, la desigualdad y la discriminación de las mujeres que, a su juicio, sufren los trabajadores públicos en Asturias.

Según informaron en rueda de prensa, «los puestos feminizados son los que menos complementos tienen», las reducciones de jornada y excedencias por conciliación las cogen mayoritariamente las mujeres y estas tienen más dificultades a la hora de acceder a puestos de responsabilidad. Además, CC OO denuncia que no se ha puesto en marcha el permiso de cinco días para conciliación recogido en el II acuerdo por el empleo público, que no se ha ampliado el permiso de paternidad en la Administración regional y que no hay servicio de escuela infantil y cuidados pese a que hay 36.000 personas en plantilla.

Por todo ello, al igual que el sector de Medios de Comunicación, Arte, Cultura, Ocio y Deporte, amplía a toda la jornada el paro de dos horas por turno que la central convoca para otras áreas. UGT también ha convocado paros de al menos dos horas para el 8 de marzo, si bien dará cobertura las 24 horas.

Quienes sí han llamado claramente a no acudir al centro de trabajo durante todo el día han sido los sindicatos minoritarios. Entre ellos, CSI, pidió ayer que «la jornada no se quede en un acto simbólico, sino que sea reflejo del trabajo anual, con la intención de hacer evidente nuestra lucha, nuestra presencia». Para allanar el camino de las mujeres de hoy de las que están por venir, invitan también en un comunicado a participar en la manifestación organizada por la Plataforma Feminista de Asturias el viernes, con salida a las 19 horas, desde la Plaza de Toros de Gijón.