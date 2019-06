«Cuando le llamábamos no nos oía porque se le rompió el audífono al caer» 00:48 Los bomberos izan al herido hasta el helicóptero. / SEPA Un error al introducir la ruta en el GPS llevó al montañero de 64 años a tomar un peligroso camino sin salida L. RAMOS BULNES (CABRALES). Martes, 25 junio 2019, 03:18

Herido, asustado y con poca audición. Así se encontraba el holandés de 64 años que cayó por una grieta en Picos de Europa cuando los Bomberos del SEPA acudieron en su ayuda. «Cuando le llamábamos no contestaba porque no nos podía oír, ya que se le rompió el audífono al caer», explicaba ayer la niña Marieta López Rimada, una de las personas que oyó al hombre pedir auxilio y dio aviso al 112. El propio afectado les relató lo sucedido a ella y su familia horas después, mientras se recuperaba en el hospital de Arriondas del fuerte golpe que se dio en la espalda. «Nos dijo que iba a hacer una ruta que le recomendaron unos amigos, pero que hubo un error al meter las coordenadas en el GPS y terminó tomando un peligroso camino sin salida», relató Rubén, el primero en oír sus gritos. «Bajó hasta que no pudo dar marcha atrás y terminó perdiendo el equilibrio y cayendo», remató su padre, Jorge.