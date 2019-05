Las llamas devoran el monte de Bayas (Castrillón) Imágenes del incendio en Castrillón. El fuego se propagó dirección a la playa aunque fue estabilizado a última hora ya había sido estabilizado SHEYLA GONZÁLEZ Miércoles, 8 mayo 2019, 22:44

En Castrillón se desataba la tarde de ayer otro incendio forestal. Las llamas devoraron el monte de Bayas, cerca de las inmediaciones del Aeropuerto de Asturias, donde se pudo ver el humo pero que no llegó a verse afectado por este. El fuego se propagó en dirección a la playa y, a última hora de ayer, permanecía estabilizado. El Servicio de Emergencias del Principado desplazaba hasta la zona efectivos de Bomberos de Avilés, Pravia y Valdés, junto a ellos estaba un jefe de zona y también una empresa forestal.

Durante la tarde, el helicóptero de Bomberos ayudó en las tareas de control del incendio para evitar que este siguiera extendiéndose. A pesar de estar controlado, no está extinguido por lo que por el momento los efectivos desplazados no pueden ofrecer datos de la extensión que se ha visto afectada por las llamas. A pesar de verse la columna de hubo desde diferentes puntos de la localidad y cercanías, no se han visto afectadas viviendas ni personas.