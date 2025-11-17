Llega a Asturias el primer temporal de frío y nieve Una masa de aire ártico dejará una acusada bajada de las temperaturas a partir del miércoles, con termómetros bajo cero en varios concejos de la región y un descenso de la cota hasta los 600 metros

Mientras Asturias aún sigue intentando recuperarse del paso de la borrasca 'Claudia' y de las elevadas temperaturas para esta época del año, a lo largo de esta semana se espera un cambio significativo de tiempo en nuestro país. Así lo ha avanzado ya la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que señala que, a partir del miércoles, penetrará en la Península una masa de aire de origen ártico que dará lugar a un acusado descenso térmico generalizado y nevadas que afectarán principalmente al tercio norte peninsular.

Desde mañana martes se espera que las temperaturas comiencen a descender progresivamente, tanto máximas como mínimas, siendo este descenso más acusado en la mitad norte, donde las heladas comenzarán a ganar extensión.

Y será a partir de la tarde del miércoles cuando llegará la masa ártica al extremo norte peninsular, acompañada de un flujo húmedo de gran recorrido marítimo que dará lugar a nevadas en la cordillera Cantábrica y Pirineos, con termómetros bajo cero en el suroccidente asturiano y una cota de nieve que descenderá hasta los 800-1.000 metros al final del día.

A partir del jueves, esta masa de aire se extendería progresivamente al resto de la Península y Baleares, provocando un descenso térmico generalizado que continuará durante la jornada del viernes, cuando los mercurios de buena parte de Asturias volverán a bajar del cero y registrarán mínimas de un grado en Oviedo, dos en Gijón y tres en Avilés.

En cuanto a las nevadas, es probable que entre jueves y viernes sean copiosas a amplias zonas del tercio norte peninsular, con una cota de nieve que descendería progresivamente hasta los 400-600 metros. Y los mayores acumulados se esperan en la Cordillera Cantábrica, donde se podrán superar los 20-40 centímetros de espesor a lo largo del episodio.

Ya a partir del sábado, el escenario más probable indica que penetrará una masa de aire atlántica más cálida que marcaría el inicio de un ascenso tanto de las temperaturas como de la cota de nieve, y que se mantendría en jornadas posteriores, quedando así progresivamente las nevadas y las heladas restringidas a zonas de montaña.