«Si llega a ser una emergencia, nos hubiera pillado»

Los habitantes de Carreño, Gijón y Oviedo apenas percibieron las nuevas sirenas | Tan solo los vecinos de El Muselín, en Gijón, escucharon con claridad el sonido de las alarmas que se activarán en caso de accidente industrial

P. SUÁREZ / M. MENÉNDEZ

GIJÓN. Jueves, 4 abril 2019, 04:05

Las nuevas sirenas instaladas en Asturias para alertar a la población en caso de emergencia industrial tuvieron ayer una puesta en marcha más discreta de lo esperado. La prueba de estas alarmas, realizada bajo el objetivo de familiarizar a la ciudadanía con este sonido de peligro, común en toda la Unión Europea, y recabar datos de cara a modificaciones en el sistema, apenas fue percibida por los vecinos de las principales zonas en las que estaba previsto su mayor impacto. Tan solo en el puerto de El Musel y algunas zonas del barrio de El Muselín, en Gijón, así como en las afueras de Trubia, en Oviedo, los vecinos se percataron de forma plena de los avisos.

La prueba dio comienzo a las once de la mañana. Consistió en la puesta en marcha de unas sirenas cuya potencia mínima fue de 65 decibelios, un nivel insuficiente a tenor de lo que se comentaba en las áreas designadas para testear su eficacia. En el gijonés barrio de La Calzada, una de las zonas más castigadas por la contaminación debido a su proximidad a la planta de Arcelor y el puerto de El Musel, apenas se percataron de una «leve sirena». «No se oyó casi nada. Debe ser que la contaminación llega más fácil que el sonido», bromeaban en la asociación de vecinos, donde aseguraban oír más las obras en las fábricas cercanas que la nueva alarma.

Algo similar ocurrió en el barrio de Jove, también en Gijón, donde tan solo en algunas zonas muy concretas fue posible escuchar las sirenas con claridad. «Suenan muy parecido a las sirenas de los barcos. Si no estás pendiente, ni te enteras», comentaba Natalia Herrero, vecina del barrio. «Tienen que poner otro tono. Yo la verdad es que tampoco me iba fijando, pero no oí nada. Si llega a ser una emergencia, nos hubiera pillado», coincidía Conchita Menéndez.

Donde sí distinguieron las alarmas con claridad fue en las viviendas de El Muselín, zona colindante al lugar donde se concentran algunas de las industrias incluidas en el plan de emergencias. «Salí a la ventana pensando que había pasado algo. No tenía ni idea de que iban a probarlas hoy», confesaba Victoria Batalla, cuyo domicilio da directamente al Espigón I del puerto.

Tampoco en Carreño se percataron de las sirenas. En la parroquia de Tamón, los vecinos afirmaron que a lo largo de toda la mañana tan solo se escuchó el ruido provocado por la planta de Arcelor. Sí se oyó «alto y claro» en la zona próxima a la residencia San Pancracio. Por su parte, en Trubia, parroquia de Oviedo, también estaba previsto que las sirenas fueran oídas por buena parte de la población, aunque el resultado distó bastante de dicha expectativa. «Sonó dos veces. La verdad que fue un sonido suave», comentó Fran Grimaldos, presidente del colectivo vecinal.

Objeto de informe

Repartidos por cada uno de los concejos en los que se pusieron en marcha las nuevas sirenas, técnicos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), analizaron las características de los avisos con el fin de elaborar un informe en los próximos días en el que se evalúe la necesidad de modificar o no estas alertas. Las pruebas se incluyen dentro de una formación que se completará a finales de mes con un gran simulacro en la zona oeste de Gijón. Para esta acción se espera contar con el mayor número de participantes posible.

Se tratará de la puesta en marcha de un protocolo que afecta a siete industrias del concejo. Por sus características y la de los procesos químicos que supone su actividad, las instalaciones de Repsol en la Campa Torres, la térmica de Aboño, los almacenes de Galp, CLH, Petróleos Asturianos, Green Logistics Platforms en El Musel y la factoría de Arcelor en Veriña han corrido con el coste de la instalación de las sirenas, que se han ubicado de modo prioritario en los terrenos de las propias empresas o sobre suelo público municipal. No obstante, también podrán situarse en terrenos privados, previa autorización de su titular. Arcelor ha invertido en estas sirenas medio millón de euros, mientras la Autoridad Portuaria cifra el coste de las suyas en algo más de 150.000 euros.

El sistema acústico de avisos a la población se comenzó a implantar el pasado año y finalizará en 2021.