«Llevaba un año y medio sin poder abrazar a mi hermana»

Hacía un año y medio que Seni Calleja no veía a su hermana Encarna. Con una pandemia de por medio, las ganas de darle un abrazo ayer a su llegada a la estación de tren de Gijón eran tantas que casi se palpaban en el ambiente. «Se hace duro... Es mucho tiempo», explicaba Seni mientras miraba el monitor que indicaba que el Alvia de Castellón llegaba con una hora de retraso. Eran las nueve y media de la noche cuando el convoy estacionaba en la dársena y tras abrirse sus puertas las ganas se tornaron en emoción. Porque lo que no se esperaba Encarna es que después del «largo viaje» la estaba esperando su hermana y su cuñado Alberto Sariego. «¡Meca!», dijo nada más verla, reír y saltar de alegría. «No tenía ni idea. Iba a coger un taxi para ir a Jove y mira tú, qué sorpresa», añadía con una sonrisa que ni la mascarilla era capaz de cubrir. En casa la esperaba entre otros su hija Paula Suárez, «que me va a hacer abuela por primera vez», y mañana irán todos «en familia» a una ecografía 3D para ver al pequeño que está en camino. Ahora por delante les queda más de una semana para ponerse al día, disfrutar del calor del hogar y, sobre todo, recuperar el tiempo perdido.

La suya es una de muchas historias de ansiados reencuentros y sentimientos a flor de piel por tener a los suyos cerca que, tras el fin del estado de alarma y la apertura de movilidad entre regiones, pudieron cumplirse. Como Mari Carmen de Castro que no dudó un solo segundo en fundirse en un fuerte abrazo con su hermana Paloma, sin dejarla siquiera soltar la maleta. «Llevamos un año y medio sin vernos, ya tocaba... », explicaban. El camino de Paloma para llegar a casa fue duro -salió de Lleida a las cinco de la mañana para coger el tren en Castellón hasta Gijón-, «pero mereció la pena», comentaba arropada también por su sobrino David Santiago y la pareja de este, Gemma. «Por fin estamos juntos, es una alegría reencontrarte con tu gente después de tanto tiempo», expresaban encaminándose hacia la salida de la estación.

A la joven María de la Vega, profesora en Madrid, la esperaba buena parte de la familia, a la que no veía desde el pasado septiembre. Su abuela, Dolores Sanz, su tía Covadonga Rodríguez y su primo Carlos le dieron la más cálida bienvenida posible. Tanto que les fue imposible contener la emoción y soltar alguna lagrimilla. «Qué ganas de vernos teníamos», decían ya con la vista puesta en aprovechar «al máximo» el fin de semana, pues el lunes tendrá que estar de nuevo en la capital por trabajo.