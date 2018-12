«Llevamos 14 meses esperando que nos paguen», dicen las familias del ERA Rosa Espiño y Matías Rodríguez Feito, primeros por la izquierda, junto a los manifestantes. / DANIEL MORA Los afectados por los cobros indebidos a los usuarios de geriátricos públicos reclaman 40 millones de euros en ayudas a la dependencia CHELO TUYA GIJÓN. Sábado, 29 diciembre 2018, 01:32

«Hace catorce meses que me confirmaron que tenía razón, que me tienen que devolver el dinero que me cobraron de más. Sigo esperando». En realidad, Ángel Rodríguez lleva aguardando más de los 14 meses que dice. En 2013, a punto de cumplirse los cuatro años de fallecimiento de su madre, Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), el organismo dependiente de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales que gestiona la red geriátrica pública y concertada de la región, le envió una carta. Le reclamaba en ella 12.500 euros. Por el coste impagado de la plaza que, durante veinte meses, utilizó su madre, una mujer que contaba con ayuda a la dependencia, pero que no constaba en la factura.

Como Rodríguez, 2.801 casos más. Los de las familias que recibieron facturas indebidas desde el ERA, donde se les reclamaba una deuda en la que no constaba la ayuda a la dependencia a la que su familiar tenía derecho y que contribuía a pagar el coste de la plaza geriátrica, así como su pensión y, en muchos casos, aportes de los hijos. Todos ellos engloban la Plataforma de Afectados por el ERA que ayer volvieron a concentrarse ante la Junta. Medio centenar de personas, apoyados por los diputados Matías Rodríguez Feito (PP) y Rosa Espiño (Podemos), reclamaron ante el Parlamento asturiano «que se agilicen los pagos» y, sobre todo, que se celebre «la comisión de investigación que está aprobada». Así lo reclamó Rodríguez, convertido en portavoz de una plataforma que ha logrado «que se nos escuche y que reconozcan que nos deben dinero», aunque aún «no todos lo hemos cobrado».

Recuerda él que el reconocimiento llegó «después de muchas movilizaciones» y que los grupos en la Junta, sobre todo de la mano de PP y Podemos, obligarán al Principado «a escucharnos». Lamenta él que «PSOE, IU y Foro no apoyen como debieran la comisión de investigación de las cuentas del ERA. La están retrasando y nosotros que remos que se celebre y que aclare qué pasó con el dinero».

El Principado reconoce que entre 2007 y 2011 hubo desajustes con la aplicación de la Ley de la Dependencia. Que a personas con la ayuda concedida no se les aplicó el copago correcto y eso motivó las facturas erróneas, algunas con cuantías tan elevadas como 90.000 euros.

«No nos salen las cuentas»

La presión social y política logró la aprobación de una ley en 2016 que obliga al Principado a recalcular las facturas y examinar cada uno de los 2.802 casos con cobros erróneos. «A nosotros no nos salen las cuentas. Dicen que, en total, nos deben seis millones, pero solo a 73 ya les pagaron, según dijo la propia consejera, 600.000 euros», recuerda Ángel Rodríguez. Con la consejera de Servicios y Derechos Sociales habló de nuevo ayer, ya que llegó a la Junta cuando los afectados estaban en plena manifestación. «Nos dijo que la devolución lleva su tiempo, pero que va hacia adelante», señaló Rodríguez quien, insiste, «a nosotros no nos salen las cuentas».

Por eso, las han llevado al juzgado. Un juez ovetense ha admitido a trámite la demanda presentada por una treintenta de familiares de usuarios del ERA que reclaman, en total, 40 millones de euros. «Queremos saber qué pasó entre 2007 y 2011 con las ayudas a la dependencia de nuestros familiares. Son casi 40 millones de euros que no constan», señaló el portavoz de la plataforma.

La admisión a trámite de la demanda es ya «un éxito», pero sabe que la espera «será muy larga. Es posible que no nos llamen a declarar antes de un año o dos. Tenemos paciencia, porque lo que nos interesa es que el juez llegue al fondo del asunto», apuntó.