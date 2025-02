«Puede haber ganadería sin lobo, pero no lobo sin ganadería» Alejandro Calvo asume que el plan de gestión asturiano es inviable con la inclusión de esta especie en el LESPRE

Ana Moriyón Gijón Martes, 23 de febrero 2021, 12:30

Alejandro Calvo asumió esta mañana que los controles del lobo previstos en el plan de gestión asturiano de esta especie son inivialbes con su incorporación en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), un extremo al que el Gobierno regional se ha opuesto desde el primer momento de forma tajante frente a la postura del Ministerio de Transición Ecológica. El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial respondía así a las duras críticas que el diputado de Vox Ignacio Blanco realizaba durante la sesión plenaria celebrada esta mañana hacia el secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, quien ha insistido en varias ocasiones sobre la compatibilidad de ambas cuestiones. Blanco llegó a pedir su dimisión por mentir.

No obstante, desde el Gobierno regional piden no convertir este debate en una batalla territorial, ni tampoco tratar de señalar a personas como responsables, sino trabajar para convencer con criterios objetivos y rigurosos el posicionamiento de Asturias. Celebró, en este sentido, que se vayan a incorporar en el debate las agrupaciones de agricultores y el propio ministerio del ramo, quien ya ha manifestado su rechazo a la propuesta del departamento que lidera Teresa Ribera. Calvo insistió nuevamente en el posicionamiento del Principado, contrario a incluir el lobo en este listado, y se comprometió a seguir trabajando para que se escuche la voz de los ganaderos y se atienda a las reclamaciones realizadas desde el Principado. El Gobierno regional, explicó, también está dispuesto a renovar el plan de gestión del lobo actual para que sea «más útil» para los ganaderos y pidió «fondos específicos» si lo que se quiere es restringir aún más los derechos de este sector. Alertó además de la «fractura social» que puede generar la inclusión del lobo en este catálogo de especies protegidas ya que se corre el riesgo de que el sector ganadero abandone su actividad y, advirtió, «puede haber ganadería sin lobo, pero no lobo sin ganadería».