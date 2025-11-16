Localizan a 'Tomasín' en un bar-tienda en Tineo
Después de seis días con un amplio dispositivo de Guardia Civil y bomberos, el hombre pudo ser localizado en buen estado cuando fue a comprar víveres hoy por la mañana
Gijón
Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:42
Final rocambolesco, como no podía ser de otra forma. Los servicios de emergencia localizaban a media mañana de hoy domingo a 'Tomasín' en Tineo tras acudir a un bar-tienda de Obona a comprar víveres. Después de seis días de despliegue por los montes de Tineo para hallar al hombre de 54 años, tras una denuncia por desaparición de sus familiares, aparecía «en perfecto estado de salud».
En actualización
En ampliación