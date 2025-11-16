El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Localizan a 'Tomasín' en un bar-tienda en Tineo
Guardia civil durante el dispositivo.
Guardia civil durante el dispositivo. E. C.

Localizan a 'Tomasín' en un bar-tienda en Tineo

Después de seis días con un amplio dispositivo de Guardia Civil y bomberos, el hombre pudo ser localizado en buen estado cuando fue a comprar víveres hoy por la mañana

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:42

Final rocambolesco, como no podía ser de otra forma. Los servicios de emergencia localizaban a media mañana de hoy domingo a 'Tomasín' en Tineo tras acudir a un bar-tienda de Obona a comprar víveres. Después de seis días de despliegue por los montes de Tineo para hallar al hombre de 54 años, tras una denuncia por desaparición de sus familiares, aparecía «en perfecto estado de salud».

En actualización

En ampliación

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Candamo en presencia de su familia
  2. 2 Susto en Gijón: evacúan a una joven de la playa de San Lorenzo tras sufrir una grave indisposición
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4 Fallece a los 95 años Machi Felgueroso, socia fundadora del Club de Golf de Castiello en Gijón
  5. 5

    La piedra en el zapato del hospital privado de Quirón
  6. 6 Alerta alimentaria por la presencia de toxina estafilocócica en un queso Cabrales
  7. 7

    Robos exprés en Pola de Siero y Noreña: «Desvalijan viviendas en pocos minutos»
  8. 8 Bajan a dos los incendios forestales en Asturias, que sigue en alerta por el fuego
  9. 9 Bajan a dos los incendios forestales en Asturias, que sigue en alerta por el fuego
  10. 10 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen las mejores gyozas en Asturias?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Localizan a 'Tomasín' en un bar-tienda en Tineo