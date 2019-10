«Hemos logrado muchas cosas, pero me queda una espina: más cuota» Dimas García, en la sede de la Federación de Cofradías de Pescadores. / PALOMA UCHA Dimas García | Presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias «Lo más duro para mí era ir a una reunión en Madrid y volver sin conseguir nada. Espero que ahora eso cambie» EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Jueves, 17 octubre 2019, 02:18

Lleva en el mundo de la pesca desde que tenía 25 años. Ahora, con 70, Dimas García (Argüero, 1949) cambiará la presidencia de la Federación de Cofradías de Pescadores por un retiro tranquilo disfrutando de su nieta y de su ganado. El próximo 1 de noviembre llegará su merecido descanso tras diecisiete años luchando para que este oficio, sus 1.500 marineros y 148 barcos no mueran en la orilla.

-Toca hacer balance.

-Muy positivo. En su momento, cuando se cogió esto en 2002 estaba todo deshecho. Se hizo una junta gestora porque no había prácticamente ni presidente. Tampoco reuniones, así que buscamos un local y los 18 patrones mayores comenzamos a reunirnos todos los meses.

-¿De qué está más orgulloso?

-Se consiguieron muchas cosas, empezando por este local en compensación por la ampliación. Por lo menos tenemos una sede en un sitio muy bueno, algo que antes nos faltaba. Lo más importante es tener una reunión todos los meses, es donde limas las asperezas y donde intentamos (y, por lo general, conseguimos a base de horas y horas) llegar a un consenso entre todos.

-¿Qué otros hitos recuerda?

-Dejar las nasas encarnadas -que antes tenían que dejarse en tierra-, largar aparejos los domingos para no perder el lunes, los planes de explotación del percebe, marcas de calidad como MSC en el pulpo o el bonito...

-Asturias fue pionera en la lucha.

-Hubo momentos durísimos, incluso trágicos. Recuerdo especialmente la manifestación por el 'tren de bolos'. Aquello fue muy duro, con marineros sin ir a la mar durante días. Pero se consiguió erradicarlo, y ahora está prohibido en España, aunque tenemos la desgracia de que los portugueses lo pueden hacer fuera de las doce millas. También lo hemos pasado muy mal con la xarda: hicimos concentraciones, cortamos carreteras... Pero en esto no conseguimos nada. Me queda la espina de las cuotas.

-Este último año fue muy reivindicativo. Se vivieron momentos críticos cuando los patrones llegaron a dimitir en bloque.

-Ahora tenemos la esperanza de concertar una reunión en Madrid este mes para tratar este tema. La secretaria de Pesca, Alicia Villamil, reconoció que no se podía esperar más. Intentaremos conseguir un 10 o 12% más de lo que teníamos hasta ahora. Aunque está complicado, creo que con este Gobierno algo vamos a sacar.

-En estos 17 años al pie del cañón, ¿qué le resultó más complicado?

-Lo más difícil de todo era volver de una reunión en Madrid sobre las cuotas de merluza, xarda u otra especie y tener que decirle a la gente que no se había conseguido nada. Entiendo perfectamente que pudieran pensar 'entonces, ¿a qué cojones vais a Madrid?'. Es lógico. Eso siempre fue duro. Y sigue siéndolo. Esperemos que ahora cambie un poco, pero habrá que verlo.

-No será sencillo.

-El reparto histórico benefició a provincias del este y marginó a Asturias y Galicia. En su momento no quisieron atenerse a razones y ahora va a ser muy difícil, porque hay que quitarle a uno para darle a otro. Somos los que más barcos tenemos que van a la xarda y nos dieron el 14,75%, mientras que comunidades que tienen la mitad o menos tienen un 40%.

«De la bajura se puede vivir»

-¿Es la única forma de preservar una flota que, en su gran mayoría, es artesanal?

-Sí. De la bajura se puede vivir bastante bien, pero si hubiera cuotas.

-¿Les preocupa que se pueda repartir el bonito?

-Tenemos mucho miedo a que se haga también en base a históricos. Los informes científicos vaticinan que los cupos van a subir un 10% como mínimo, pero para que no nos vuelva a ocurrir lo de este año y el pasado habría que hacer una regulación. No reparto: regulación.

-¿Qué plantean, entonces?

-Poner una cantidad por tripulante y día o semana, por lo menos para que nos llegue a septiembre. Lo malo de la última campaña es que, a pasar de que se pescó más que en la anterior, al terminar pronto los barcos empezaron antes a ir al pixín, la merluza o el salmonete. Es decir, que el caladero no descansa. Si estuviéramos regulados, se mantendrían mejor los precios y sería bueno para todos.

-¿Son los informes científicos enemigos de los pescadores?

-Si se hacen bien, no. A veces son muy positivos. Por ejemplo, el plan del bocarte nos obligó a estar cinco años sin pescar, pero ahora tenemos bocarte para dar y tomar. Se recuperó al 100%. Creo que algo similar le hace falta a la sardina, el problema es que está repartida entre España y Portugal y ellos hacen como hacen. Una parada de dos o tres años no le vendría mal, siempre y cuando después se regule y no sea pesca olímpica.

-¿La oferta formativa va acompasada al sector?

-El centro de FP del Mar está sacando titulaciones y eso está muy bien, pero tendría que agilizarse, porque ahora para hacerte marinero necesitas un año, entre una cosa y otra. Por eso hay tanta gente de fuera: traen los papeles, se los convalidan y listo. Creo que para fomentar que la gente vaya a la mar deberían dar muchas más facilidades. Apenas hay tripulantes de aquí a pesar de que hay mucha gente en paro.

Repunte

-¿El relevo generacional sigue siendo un problema?

-Aunque todavía hay quien se retira y vende su embarcación, hay gente muy joven que se mete a la mar. En Puerto de Vega, por ejemplo, este año hay cuatro nuevas embarcaciones. Creo que está repuntando poco a poco, pero sería más sencillo si dieran facilidades, como las ayudas para la nueva construcción de barcos que teníamos hace tiempo y que, si se hicieran bien, fomentarían que esto siga teniendo tirón entre los jóvenes.

-Siempre y cuando haya suficiente cuota...

-Sin ella no tenemos nada porque la gente no puede ir a la mar. Cuota, cuota y más cuota. Aquí todo se basa en eso. Después, todo vendrá: relevo generacional, ayudas, titulaciones, todo. Pero lo principal es el cupo.

-¿Se va satisfecho?

-La verdad es que sí. Creo que siempre me respetaron los compañeros. Aunque hubiera algún más y algún menos, aunque nos llamemos de todo en las reuniones, siempre marchamos de aquí con acuerdos y en calma.

-¿Qué le diría al próximo presidente?

-No tendré problema en ayudarle y acompañarlo si lo necesita por el tiempo que haga falta. Igual aquí que en Tazones, la ayuda seguirá. Me gustaría, también, dar las gracias a todos por estos años.