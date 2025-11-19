El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Lola Ruiz-Ibárruri posa con el libro de memorias de su abuela, 'El único camino', que ha ampliado con las de su madre, Amaya. Paloma Ucha

Lola Ruiz-Ibárruri

Nieta de Dolores Ibárruri, Pasionaria, y responsable de su archivo
«Mi abuela ni quemó iglesias ni mató niños. Era una mujer de diálogo y progreso»

«Quienes la llaman sanguinaria no han encontrado ningún delito de sangre. Llevaba una pistola pequeña encima para suicidarse si caía en zona nacional»

Chelo Tuya

Gijón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:25

Comenta

La pasada semana vino a Asturias, la otra tierra de su abuela, a presentar la película sobre la vida de la primera mujer en presidir un partido político. ... La misma de la que se han cumplido 36 años de su muerte (falleció el 12 de noviembre de 1989 en Madrid) y que el próximo 12 de diciembre cumpliría 130 años. Lola Ruiz-Ibárruri no solo ha hecho suyos los apellidos de su madre, Amaya, sino que es la responsable de todo el archivo de su abuela. Una que se llamó Dolores Ibárruri, pero que pasó a la historia como Pasionaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  2. 2 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  3. 3 El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables
  4. 4

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  5. 5 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  6. 6 Alerta alimentaria por listeria en embutidos distribuidos en nueve comunidades, entre ellas, Asturias
  7. 7 Detenidos por robar de madrugada en ocho bares de Castrillón y Corvera: usaron coches con matrículas hurtadas
  8. 8

    El Ayuntamiento de Gijón comprará la parcela de Flex para construir un aparcamiento con 150 plazas
  9. 9

    La compraventa de vivienda cae en Asturias lastrada por la menor oferta y la subida de precios
  10. 10

    Intentan acceder a uno de los pisos precintados en Gijón de la banda de narcos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Mi abuela ni quemó iglesias ni mató niños. Era una mujer de diálogo y progreso»

«Mi abuela ni quemó iglesias ni mató niños. Era una mujer de diálogo y progreso»