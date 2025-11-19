La pasada semana vino a Asturias, la otra tierra de su abuela, a presentar la película sobre la vida de la primera mujer en presidir un partido político. ... La misma de la que se han cumplido 36 años de su muerte (falleció el 12 de noviembre de 1989 en Madrid) y que el próximo 12 de diciembre cumpliría 130 años. Lola Ruiz-Ibárruri no solo ha hecho suyos los apellidos de su madre, Amaya, sino que es la responsable de todo el archivo de su abuela. Una que se llamó Dolores Ibárruri, pero que pasó a la historia como Pasionaria.

–Una vasca que fue dos veces diputada por Asturias. ¿Qué sentía ella por el Principado?

–En cierta medida era su patria política. Antes de la guerra se presentó tres veces por Asturias, en 1931, 1933 y 1936, cuando fue elegida. Luego, otra vez en 1977, cuando volvió del exilio. Para ella era una tierra entrañable.

–Su madre, Amaya Ruiz, que vivió el exilio como otros niños de la guerra (los evacuados a Rusia entre 1936 y 1939), también cita en sus memorias a Asturias.

–Mi madre llegó a Rusia sin saber ruso y vivía en colonias con niños refugiados de otros países. Había muchos vascos y asturianos y estaban muy unidos. Mi madre vio un detalle importante.

–¿Cual?

–Que los niños que venían del norte de España estaban alfabetizados, y eso es muy importante, puesto que les ayudó a adaptarse mejor a la educación en Rusia y les facilitó la posibilidad de estudiar en las universidades rusas. Porque, a diferencia de los niños que se fueron a Reino Unido o Bélgica, que volvieron a casa al año o dos años, los que fueron a Rusia no pudieron volver hasta 1956.

–En esa mejor escolarización de asturianos y vascos, ¿tuvo que ver su abuela, que peleó por la escolarización infantil?

–Sí, en la República Dolores protegió a los colegios que había para huérfanos de la minería, que estaban en manos de monjas. Como con la República se cierran los monasterios, querían cerrar también los colegios. Ella hizo una enorme labor para proteger al sistema de la enseñanza de la época en unas circunstancias tan adversas como la lucha obrera del 34 en Asturias y, luego, la guerra. Ella participó en la organización de la evacuación de los niños.

–Fue también pionera en reclamar el voto de la mujer y la igualdad de derechos.

–Y es importante recordarlo. Mi abuela nació en el siglo XIX. A principios del siglo XX, ser feminista significaba ser sufragista, lugar por el voto femenino. Y ella no solo luchó por eso, sino para ser la voz de los que no la tenían. La primera vez que se presentó unas elecciones, en 1931, lo hizo cuando las mujeres todavía no podían votar. El feminismo era el sufragismo.

«La historia la escriben los vencedores y la labor sufragista y en defensa de los trabajadores de Dolores está silenciada»

–Pero no figura en ningún listado de feministas.

–Porque fue Clara Campoamor la que fue elegida diputada y la que luchó hasta lograr, a finales de 1931, el voto de la mujer. Dolores luchó por los derechos de la mujer, por ejemplo, a través de las Mujeres Antifascistas. La radio llega al norte en 1924 y ella conoce lo que está pasando en Alemania y en Italia, conoce la llegada de Musolini al poder... Sobre eso tengo una anécdota familiar.

–Cuente

–Dolores tenía un perro que ladraba mucho, era grande y negro y lo llamó Mussolini porque estaba ladrando todo el rato. Ella conocía muy bien la amenaza, sabía muy bien lo que harían los fascistas con los avances sociales y, sobre todo, con la mujer: en casa y con la pata quebrada.

–Nada más casarse con su marido, Julián Ruiz, en 1916, empezó a movilizarse. Dice en su libro: 'La mujer solo está para parir y llevar la casa'.

–Y luego, en un artículo de 1932 ya pidió a igual trabajo, igual salario. Ella escribió toda su vida. Siempre planteó el problema de la desigualdad, porque lo vio en casa.

–¿Cómo?

–Mi bisabuela Juliana trabajaba en la mina lavando carbón. Mientras lo hacía, era visible como trabajadora. Pero, en cuanto se casó, tiene que irse a casa. A ser invisible. La mujer no solo estaba marginada con menor salario, sino que, cuando se casaba, desaparecía del mundo laboral.

–Por eso insisto, ¿por qué no se ha reconocido esa faceta de su abuela?

–Creo que, en general, la historia del siglo XX, las luchas obreras, la segunda República no se conocen. Porque la historia la escribe siempre el vencedor. La mayoría de los que lucharon contra el fascismo murieron o se exiliaron y su labor fue silenciada. Y los jóvenes no conocen la historia.

–¿La película sobre su abuela puede ayudar?

–Ojalá, pero lo que veo es que los jóvenes no conocen nada del pasado. Tengo un amigo joven que, cuando le dijeron que iba a salir esta película y le dijeron que Dolores fue una mujer muy importante, preguntó que si era científica o escritora. Y es un universitario, una persona, además, civilizada, inteligente, trabajadora... Pues al hablar de Pasionaria, nada.

–Ahora que se conmemoran los 50 años de democracia en España tampoco aparece Pasionaria.

–Se conoce más la figura de Santiago Carrillo, quizá porque es un hombre. Se sabe poco de lo que hicieron las mujeres políticas ni qué hicieron en el exilio.

–¿Qué hicieron?

–Pues mucho. Dolores, que hubiera querido exiliarse en México y no en Rusia, siguió trabajando en favor de la igualdad, de los derechos de los trabajadores, de la infancia... Y escribir y comunicar. La voz era su fuerza.

«Mi abuela no purgó a su pareja, Francisco Antón. Cuando él la dejó, ella estaba hundida por la muerte de su hijo Rubén»

–No tenemos información, pero sí bulos. Como guardiana de su archivo, usted puede ayudar a acabar con ellos.

–Es que si te pasas el tiempo contestando a los bulos vas a estar entretenida toda la vida.

–Pero, a falta de la historia contada como fue, ¿no es mejor acabar con ellos?

–Pero para eso ya están sus memorias. Evidentemente, mi abuela ni quemó iglesias ni mató niños (algunos la llaman la sanguinaria), era una mujer de diálogo y de progreso.

«Franco le pidió a un empresario fotos de mi abuela en Moscú»

–Para quien no compre esas memorias y sí lea esta entrevista. Por partes, lo de la Iglesia.

–Mi abuela era una mujer religiosa a la que la Iglesia desencantó. Por supuesto que no participó en ninguna quema, sino que se opuso a la decisión de la República de cerrar los conventos. Y lo hizo por dos motivos: primero, porque de las monjas dependía la educación a los huérfanos y porque al cerrar los conventos, esas mujeres se quedaban en la calle, sin ser reconocidas como trabajadoras.

–Cuenta su madre, Amaya, que el padre Llanos se sorprendía del latín de su abuela

–Eran muy amigos y, cuando Dolores volvió a España, en 1977, pasaban muchas tardes juntos. Ella era capaz de recitar la misa en latín. Pero no solo fue amigo suyo el padre Llanos.

–¿Tuvo más amigos dentro de la Iglesia?

–Las monjas. Al volver a España, fueron a verlas unas, de las que había salvado en la República. Le llevaron un cuadro de la Virgen de los Dolores, al que habían rezado por ella a diario. Y le enseñaron que, por detrás, habían pegado con celo una foto suya.

–La llamaron sanguinaria.

–Otra mentira. Respeto a los niños, fueron para ella siempre su mayor preocupación. Y quienes la llamaron así, han buscado y rebuscado, pero no han encontrado ni una sola prueba de que haya cometido un delito de sangre. Si llevaba siempre con ella una pequeña pistola, pero lo hacía para pegarse un tiro si caía en manos de los fascistas.

–Y que purgó a Francisco Antón.

–Otra mentira. Ella estuvo muy enamorada de Francisco Antón, pero cuando él la dejó, ella estaba hundida porque había muerto su hijo Rubén en la batalla de Stalingrado. No tenía ella cabeza para ninguna venganza. Esa palabra nunca estuvo en su vocabulario. Y sí el perdón.

«No sé si mi abuela leería las memorias de Juan Carlos I. Parece claro que es un libro en el que él mismo se retrata»

–Le pesó a su abuela no haber podido hablar con Franco.

–Sí, ella lo cuenta en sus memorias y siempre lo lamentó. Estaba convencida de que podría haberle convencido para evitar las represalias que hubo al final de la guerra. Pero me consta que él tuvo mucho interés en ella.

–¿Por qué le consta?

–Porque, en una ocasión, un empresario muy famoso me contó que, con motivo de un viaje que hizo a Moscú, para la firma de algún acuerdo, Franco le hizo un encargo. 'Quiero que le hagas fotos a Pasionaria y me las traigas'.

–¿Y qué hizo?

–Pues hacérselas (risas). Me contó que, a la vuelta, lo primero que le pidió Franco fue las fotos. Se las dio, las miró, las guardó con llave en un cajón de su escritorio y no dijo ni una palabra.

–Quien si las ha dicho, mejor, las ha escrito, es el rey emérito. ¿Leería ese libro a Pasionaria?

–No sé si leería esas memorias. Está claro que es un libro en el que él mismo se retrata.r