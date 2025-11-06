Lorenzo Cotino: «Estamos exhaustos, con casi 30.000 reclamaciones sobre protección de datos en lo que va de año. Muchas, por peleas de vecinos» El presidente de la Agencia Española de Protección de Datos participa en las IV Jornadas de la Asociación de Delegados y Delegadas de Protección de Datos de Parlamentos que se celebran en la Junta General

Azahara Villacorta Gijón Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:19 | Actualizado 17:27h.

Lorenzo Cotino, al frente de la Agencia Española de Protección de Datos, desgranó esta mañana algunos de los retos de la nueva legislación sobre Inteligencia Artificial en materia de protección de datos, en la que «es muy importante que no vayan surgiendo 27 regulaciones diferentes, una por Estado de la UE». Y todo, mientras «Estados Unidos y China compiten ferozmente para ver quién se lleva el gato al agua de la IA». Un vertiginoso escenario tecnológico que, en España, ya genera cientos de demandas y que tiene abrumados a los responsables del organismo. «Estamos exhaustos con casi 30.000 reclamaciones este año. No nos da la vida», explicó el catedrático de Derecho Constitucional esta mañana en el Parlamento asturiano, donde fue el encargado de pronunciar la primera ponencia de las IV Jornadas de la Asociación de Delegados y Delegadas de Protección de Datos de Parlamentos, que durante hoy y mañana se celebran en el Parlamento asturiano con representantes autonómicos llegados desde todo el país.

-¿Les sorprende este incremento de las reclamaciones?

-Sí. Nos falta cerrar el año, pero han subido un 40% desde el ejercicio anterior y, además, entre otras cosas, se está detectando que se está abusando mucho del ChatGPT y compañía para formularlas. Es decir: se está viendo que, cuanto más fácil es formularlas, más se emiten, lo que nos lleva, a veces, a no fijar la atención en las que son realmente importantes. Porque, para cada uno que reclama, lo suyo es muy importante, pero muchas veces estamos matando moscas a cañonazos y a lo que tenemos que centrar realmente la atención no llegamos.

-¿A qué se refieren la mayoría de estas demandas?

-Hay variedad, pero también mucha recurrencia. Por ejemplo, en temas de peleas de vecinos, motivados por la comunidad, por exhibir algunos datos de gente que no paga. También hay muchos asuntos de videovigilancia, de cámaras que se ponen y no cumplen la normativa. Y, asimismo, hay muchas reclamaciones cuyo motivo principal son los problemas que han tenido los consumidores. Buena parte de ellas, en el sector de las telecomunicaciones. Somos 50 millones de personas que tenemos 50 líneas de teléfonos móviles y se generan muchas disputas que tienen que ver con la protección de datos. También hay muchos fraudes de duplicidades de tarjetas SIM porque las operadoras no custodian bien los datos. Y con el móvil, hoy en día, se pueden hacer muchas fechorías. Eso son los temas más recurrentes.

-¿Y qué es lo importante?

-La Inteligencia Artificial se está metiendo cada vez más en nuestra vida y no podemos meter nuestros datos en esos sistemas. No podemos meter un currículum, aunque las empresas ya dicen que, en un 20% de los casos, están seleccionando a sus trabajadores con IA. Eso estará muy bien para ellas, pero posiblemente incumpla la normativa de protección de datos. O hay datos que son importantes, como hasta qué punto se puede hacer investigación biomédica que confluya con la protección de datos.

-¿Qué está pasando con las redes sociales?

-Pues, como es sabido, por defecto no leemos sus políticas de privacidad porque nos interesa más tener esa aplicación. Pero es que, aunque consintamos, no pueden hacerlo todo. Entonces, sería interesante poder vigilar más que en ese tipo de aplicaciones en las que estamos todos cumplan con la protección de datos.

-¿Qué puede hacer la ciudadanía para protegerse?

-Debemos tener unas medidas de higiene básicas. Por ejemplo, no podemos ir metiendo toda nuestra vida y las de otras personas en los sistemas de Inteligencia Artificial. No podemos meter un currículum en ChatGPT. No olvidemos que nos está perfilando. Y, con todo lo que le preguntamos, nos estamos dando a conocer. Así que, por ejemplo, podemos usar varias cuentas. Podemos intentar que la cuenta que utilicemos no nos identifique demasiado, entre otras cosas. Y, sobre todo, no poner datos de terceros en estos sistemas porque no es fácil saber a dónde van. Son sistemas muy complejos y, luego, va a ser muy difícil salir de ahí.

-Ha dicho que el Gobierno tiene que ponerse firme contra las llamadas 'spam'.

-Sí. Nos llegan muchas reclamaciones por 'spam'. Es uno de los ejemplos de matar moscas a cañonazos. Porque, a veces, se hacen pasan por una compañía telefónica pero no lo son. El ecosistema del 'spam' es muy fraudulento y, en ocasiones, se hacen pasar por otros y ni siquiera se les puede sancionar. Ahí el Gobierno está actuando y creo que el camino cada vez es mejor. Porque hay que ganarles por fuerza, hacer que esas llamadas, automáticamente, no nos lleguen.

-Ha dicho que los ciudadanos no podríamos dormir si conociéramos «el bombardeo continuo de ciberataques al sector público».

-Lo cierto es que, tanto en las administraciones públicas como en el sector privado, los ataques diarios se miden por miles. Y algunos son críticos. En las noticias, solo sale lo que es realmente crítico y han tenido éxito. Abren la caja fuerte, se llevan las joyas del Louvre y todos nos enteramos, pero ataques hay por miles, todos los días. Lo que no vemos es que, por suerte, tanto en el sector público como en el privado, hay muy buenos porteros guardando la meta y parando todo lo que pueden, pero pararlo todo es imposible. La tecnología cada vez avanza más para los buenos y, sobre todo, para los malos.

-¿El presidente de la Agencia de Protección de Datos utiliza mucho ChatGPT?

-Lo utilizo mucho a título personal y lo uso, a veces, no para cuestiones confidenciales, pero sí para repensar argumentaciones jurídicas. De hecho, cuando dicen que la Inteligencia Artificial nos va a quitar el trabajo, yo respondo: «Sí, si no la usas». Yo creo que todo aquel que, dentro de la ley y respetando las reglas, no utilice la Inteligencia Artificial se va a quedar atrás.

Temas

Inteligencia artificial