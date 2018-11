Luis Hernández: «En el Brasil de hoy está en juego el futuro de América Latina y toda la humanidad» EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Jueves, 8 noviembre 2018, 03:36

«En el Brasil de hoy, y no creo que esté exagerando, está en juego el futuro no solo del continente sino de la humanidad». El periodista mexicano Luis Hernández Navarro, director de Opinión del diario 'La Jornada', es uno de los ponentes de las II Jornadas de América Latina y Caribe que se celebran desde el martes en Asturias. Participó en la inauguración, en la que trató el contexto actual de un continente que experimenta «el fin de un ciclo progresista y el auge de la nueva derecha», cuya consumación es el triunfo de un «personaje abiertamente fascista» como Jair Bolsonaro en Brasil. Aupado al poder, «como Donald Trump, por el uso de algoritmos y 'fake news', el verdadero problema de esa manipulación es que se produce sobre un electorado cargado de miedos y prejuicios». El presidente norteamericano, radicalmente opuesto a la caravana de migrantes que cruza el continente de sur a norte «huyendo de una pobreza endémica y una violencia fruto de la relación colonial con EE UU» dio a su juicio forma a «ese racismo, chauvinismo y nacionalismo extremo que lo caracteriza, pero no inventó a sus votantes».

Las jornadas continúan hoy en Gijón, a las 19 horas, bajo la temática 'Las guerras de cuarta generación: la ofensiva neoliberal en América Latina'.