El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Fernández Teruelo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo. Mario Rojas

Javier Fernández Teruelo

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo
«El machismo joven aparece cuando la mujer ejerce derechos que él ve injustos»

«Aunque de forma lenta, los feminicidios han bajado en estas dos décadas. España tiene una de las tasas más bajas de la UE»

Chelo Tuya

Gijón

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:55

Comenta

Al hablar de lucha contra la violencia machista y del conocimiento de sus causas y posibles soluciones es obligatorio recurrir a él. Con un libro ... de título tan complejo como didáctico 'Análisis de los feminicidios en España 2000-2015', hace diez años puso el foco sobre un sistema de control, el VioGen, que tenía más fallos que aciertos. Su buen hacer le ha convertido en un referente a la hora de evaluar la violencia machista, especialmente ahora, que vuelve con otro trabajo que lleva por título 'Análisis de los factores concurrentes y su evolución en los feminicidios de pareja y expareja en España a lo largo de las dos últimas décadas. Estrategias preventivas y propuestas de intervención'. Javier Fernández Teruelo (Oviedo, 1970) es mucho más que el decano de la Facultad de Derecho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mina vuelve a teñir de luto Asturias, con dos muertos por un derrabe en Vega de Rengos
  2. 2 Una fuerte granizada provoca una colisión entre nueve coches en la autovía del Cantábrico: hay tres heridos
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4

    La jueza concede el primer permiso de salida a la condenada por asesinar a Isabel Carrasco
  5. 5 Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación grupal en el barrio gijonés del Carmen en 2021
  6. 6

    ArcelorMittal Powders anuncia el cese de su actividad en Avilés
  7. 7 Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo
  8. 8

    De héroes del ascenso del Real Oviedo a villanos en sus equipos
  9. 9 La consejera de Salud anuncia un sistema sanitario con menos directivos y «una mayor estructura de gestión»
  10. 10

    Marina Estrada, la gijonesa que está en la Cumbre del Clima con 19 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «El machismo joven aparece cuando la mujer ejerce derechos que él ve injustos»

«El machismo joven aparece cuando la mujer ejerce derechos que él ve injustos»