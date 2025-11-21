Al hablar de lucha contra la violencia machista y del conocimiento de sus causas y posibles soluciones es obligatorio recurrir a él. Con un libro ... de título tan complejo como didáctico 'Análisis de los feminicidios en España 2000-2015', hace diez años puso el foco sobre un sistema de control, el VioGen, que tenía más fallos que aciertos. Su buen hacer le ha convertido en un referente a la hora de evaluar la violencia machista, especialmente ahora, que vuelve con otro trabajo que lleva por título 'Análisis de los factores concurrentes y su evolución en los feminicidios de pareja y expareja en España a lo largo de las dos últimas décadas. Estrategias preventivas y propuestas de intervención'. Javier Fernández Teruelo (Oviedo, 1970) es mucho más que el decano de la Facultad de Derecho.

–Veinticinco años de milenio. Veintiuno de Ley Integral. Y 38 feminicidios este año.

–En España, aunque el avance es lento, el número de feminicidios ha ido disminuyendo a lo largo de las últimas dos décadas. El país se mantiene entre los que tienen las tasas más bajas de feminicidio en la Unión Europea. Esto se explica, en buena medida, por un compromiso político y social sostenido, además de la existencia de sistemas de registro y políticas específicas. Entre los hitos legales destacan la Ley Orgánica de 2004 y el Pacto de Estado.

–Pero siguen siendo altas.

–Se estudian las razones de los obstáculos que impiden que sea aún más significativa. Entre ellos, la sobre representación de hombres extranjeros como autores.

–¿Cambió el perfil del agresor?

–Hay cambios relevantes: la edad media de los feminicidas ha aumentado y cada vez participan menos hombres jóvenes. Esto permite imaginar una evolución favorable en los próximos años. También se analizan factores propios del fenómeno, como la ruptura de relaciones basadas en dinámicas de dominio, las bajas tasas de denuncia previa y la limitada eficacia de la amenaza penal como elemento de disuasión. A partir de ello se plantea la 'teoría de la inasequibilidad normativa del feminicida',

–¿Qué significa?

–Intenta explicar por qué la amenaza de castigo en el contexto de la violencia de género extrema tiene tan poca fuerza preventiva. El ejemplo más evidente es la alta proporción de autores que se suicidan después del crimen. Un tercio de los feminicidas, aproximadamente, se suicidan o lo intentan y la mayoría de quienes no lo hacen terminan entregándose sin resistencia. Esto explica la alta aplicación de la atenuante de confesión y refuerza la teoría de la inasequibilidad normativa.

–Habla de más extranjeros.

–La sobre representación de ciudadanos extranjeros entre los feminicidas casi triplica su peso demográfico (13% frente a 34%). Sin embargo, si se considera la prevalencia de ciertas nacionalidades, este dato confirma una hipótesis inicial: las relaciones de desigualdad y los modelos machistas siguen siendo el caldo de cultivo de la violencia de género, ya que ese tipo de violencia se concentra en varones que proceden de países con menores índices de igualdad.

–¿Hace falta más prevención?

–Entre los factores que dificultan la prevención están las relaciones de control, la ruptura como detonante del feminicidio, la baja frecuencia de denuncias previas y la poca capacidad intimidatoria que tiene la pena.

–Fue el primero en decir que la ruptura es momento de riesgo.

–El momento de la ruptura, o el simple anuncio de que ocurrirá, es el principal disparador de la violencia extrema: la decisión de separarse multiplica por diez el riesgo de feminicidio. Las denuncias previas entre las víctimas mortales siguen siendo escasas (aproximadamente un 22%), y este porcentaje no ha aumentado con el tiempo, incluso parece haber descendido.

–No habrán denunciado las víctimas mortales, pero sí hay más.

–Esto ocurre a pesar de que las denuncias han subido de 15,000 al año (a finales de los noventa) a unas 200,000 en la actualidad. En violencia de género no fatal, para 2024 el 74% de las sentencias fueron condenatorias, con alrededor de 25,000 condenas. Las españolas denuncian menos que las extranjeras, quizá porque enfrentan mayor presión social o porque las relaciones de control tienden a ser más largas.

«Hemos avanzado»

–Insisto. ¿Seguimos igual?

–No sería justo decir que seguimos igual. Hemos avanzado de forma significativa. Basta compararnos con el resto de Europa o con las tasas de feminicidios de la primera década del presente siglo, con varios años superando las 70 mujeres asesinadas al año. Un buen barómetro del esfuerzo realizado es que la reciente Directiva de la UE impone a los estados miembros la adopción de una serie de medidas en la materia, la mayoría de las cuales en España hace mucho que se implantaron. Incluso podría decirse que es más restrictiva que nuestra legislación vigente.

–¿Entonces?

–Lo que ocurre es que la violencia de género extrema es un fenómeno multicausal donde factores biológicos, sociales, culturales y económicos interactúan entre sí, siempre atravesados por una constante: las relaciones de dominio del hombre sobre la mujer dentro de la pareja. Aunque ha habido avances sociales hacia la igualdad, estos cambios son incompletos y siguen existiendo resistencias que mantienen modelos de relación basados en la desigualdad y el control.

–¿Qué se puede hacer?

–Es clave mejorar los sistemas de detección y valoración del riesgo y ahí la Inteligencia Artificial está abriendo un mundo de posibilidades. Hasta ahora contábamos con unos pocos datos estadísticos, procesados año a año, pero ya podemos leer en segundos decenas de miles de páginas, especialmente sentencias condenatorias, y obtener datos muy útiles en la predicción. También es necesario diseñar políticas específicas para acompañar los procesos de ruptura de relaciones de dominio. No basta con empoderar a la mujer: se necesitan protocolos de salida segura.

–Tiene un nuevo trabajo.

–Se proponen estrategias de prevención diferenciadas para grupos sobre representados y la creación de sistemas de protección que no dependan de una denuncia formal, especialmente en situaciones de riesgo extremo. En cuanto al cambio cultural, las relaciones de 'dominio total' –donde el varón ejercía un control absoluto sobre la mujer— van perdiendo fuerza entre los jóvenes gracias a la educación en igualdad y al empoderamiento femenino. El llamado machismo posfeminista se manifiesta más en celos digitales, dinámicas de control o consumo de contenidos 'red pill' (despertar de los hombres frente a la realidad que, a su juicio, impone el feminismo). Suelen ser formas de violencia psicológica que rara vez escalan al homicidio, por un evidente mayor rechazo social a la violencia física sobre la mujer y presencia de modelos educativos –con sus defectos– muy diferentes.

Nuevo perfil

–¿Se imaginó que en 2025 habría jóvenes negacionistas?

–El desencanto juvenil hacia lo que llaman 'feminismo institucional' alimenta actitudes tóxicas: muchos justifican el control como una forma de 'defensa'. Se trata de un machismo reactivo, menos estructural que el clásico, en el que la identidad del agresor no dependía tanto del dominio permanente. Mientras que en el modelo tradicional los feminicidas no soportaban (soportan) la pérdida de control en una relación de pareja sobre la que construyen su propia existencia (suicidios), el perfil 'posfeminista' es más de 'venganza pública' (ataques en redes, celos impulsivos), aunque con un potencial feminicida menor.

–Universitarios machistas.

–El público joven es especialmente vulnerable (receptivo) a este discurso. Cada vez hay más universitarios que niegan la violencia de género y la consideran un producto ideológico. En redes abundan líderes antifeministas que se presentan como voces 'auténticas' frente a lo que describen como 'adoctrinamiento'. Se victimizan: «me censuran porque digo verdades». Eso atrae a estudiantes que buscan discursos disruptivos y sienten que el feminismo institucional les impone una visión única. Para ellos, planes de igualdad, protocolos contra el acoso, seminarios sobre violencia de género o campañas del 8M y 25N se interpretan como propaganda financiada con sus propias tasas de matrícula.

–¿Por el negacionismo político?

–Este discurso presenta la violencia de género como un invento ideológico del feminismo, exagera el problema de las 'falsas denuncias' y lo desvía hacia factores como la inmigración irregular, evitando reconocer su raíz patriarcal. No solo deslegitima a las víctimas, también apuesta por desmontar las políticas de protección. Desde esta postura se afirma que la violencia es simétrica —que afecta por igual a hombres y mujeres— o que las estadísticas están 'infladas' por agendas feministas.

–¿Y las consecuencias?

–Aumentan los casos de chicos jóvenes que ejercen violencia psicológica o de control sin identificarla como maltrato. Para ellos, «maltratador» es solo quien pega, lo que está mal visto.

–¿Evoluciona, si ese verbo se puede aplicar, el machismo?

–El machismo clásico era un sistema de dominio socialmente aceptado que estallaba cuando la mujer rompía el guión tradicional. El nuevo machismo joven y reactivo opera desde el resentimiento: se activa cuando la mujer ejerce derechos que él considera 'excesivos' o 'injustos'. Hoy la violencia física está mucho más estigmatizada, por eso su frecuencia es menor. Su violencia es más digital, psicológica, de control y sexual —influida por la pornografía—, que física.