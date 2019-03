16.500 aspirantes, en la mayor prueba de la historia en Asturias «Esto es como una lotería y si no juegas no te toca», dice una candidata | El temor a encontrar problemas para acceder provocó que la mayoría se agolpara a la entrada de las sedes antes de las ocho de la mañana RAMÓN MUÑIZ GIJÓN. Domingo, 10 marzo 2019, 10:16

Finalmente han sido 16.500 los aspirantes que imprimieron la acreditación imprescindible para hacer el examen de la macrooposición a celadores, por lo que se espera una asistencia del 63%. De los poco más de 23.000 que pagaron la tasa para hacer la oposicion.

El temor a encontrar problemas para acceder provocó que la mayoría se agolpara a la entrada de las sedes antes de las ocho de la mañana, hora a la que habrían los accesos. El sistema diseñado para verificar la identidad de los candidatos ha permitido sin embargo reducir en poco tiempo las colas.

Ana Montes Martínez fue de las madrugadoras. Limpiadora de Oviedo, cogió el autobús a las 6.30 y luego un taxi para llegar al recinto ferial. «Había poca gente a las 7.15», detalla. Llega «por intentarlo, esto es como una lotería y si no juegas no te toca», expresa.

Ana Belén Ramos es de las que llegaron después, a las 8.15. «Había una cola kilométrica, hasta la rotonda, pero en quince minutos estábamos dentro», comenta. Es informática y probará suerte en este y otro proceso de selección porque «lo importante es entrar, aunque sea en bolsa».

Opositores de hasta 60 años en un macroexamen sin precedentes

Es la prueba más multitudinaria en la historia de las oposiciones en Asturias. En juego hay 399 plazas fijas para acompañar a los pacientes, auxiliarles cuando no se pueden mover o bañar, recoger el cuerpo cuando todo ha fracasado. «Somos los primeros y los últimos que ve el paciente cuando va al hospital», repiten los veteranos, una categoría que abunda entre los candidatos. En Asturias se contaban el año pasado 929 celadores, de los que el 43,5% son interinos; la mayoría llevan lustros trabajando en destinos a los que accedieron con una condición temporal que se ha ido prolongando en el tiempo.

Un matiz. Conseguir una plaza supone tener de por vida un trabajo de 37 horas y media a la semana, con un sueldo inicial que ronda los mil euros. Presentarse a las pruebas era realmente fácil. Bastaba con tener graduado escolar y abonar los 5,66 euros de inscripción; por comparar, el año pasado la Universidad exigía 36 euros por participar en el proceso de selección para un coordinador del área de Deportes que, además, debía estar en posesión de una licenciatura o equivalente. Esa sencillez ha animado la participación, al punto de que hay unos 3.000 inscritos de otras comunidades.

El hecho de que el examen se celebre a la vez que en Cantabria, Galicia y Castilla y León mermará sin embargo la competición final. En la mañana del viernes eran poco más de 17.000 los que se habían descargado de la web la acreditación imprescindible para presentarse al examen, lo que sugiere que finalmente se presentarán alrededor del 70% de los inscritos.

Cada maestrillo ha buscado su librillo para afrontar los 23 temas a examen. Los ocho primeros son la parte general, esto es, obligan a aprenderse la Constitución, el Estatuto de autonomía y las leyes que regulan el sistema sanitario. En los restantes al estudiante se le ilustra en «actitudes a adoptar ante una emergencia», cómo responder ante enfermos terminales, qué hacer a la hora de trasladar un cadáver, y hasta dónde puede ayudar e informar a los familiares, entre otras aptitudes. El conocimiento en la materia se medirá con 64 preguntas tipo test que ofrecen tres respuestas erróneas y solo una válida.

Profesionales del examen

Hay quienes se presentan tras estudiar por libre. Otros acudieron a los cursillos organizados por los sindicatos o las academias. La facilidad para concurrir ha provocado que parte de los candidatos sean lo que se conoce como 'profesionales de la oposición', aspirantes que aprovechan su conocimiento del temario general para ir probando suerte en los distintos procesos de selección que convoca el sector público. El puesto es secundario y lo que se busca es una plaza estable, con horario y sueldo bien definido.

Contra ellos se disputan la clasificación los celadores de largo recorrido, gente como Marta Belén, que se inició en el oficio en 1990 y aún carece de destino en propiedad. «Cuando empecé esto era un trabajo de hombres, se trataba de mover mucha carga, al paciente, llevar cosas de aquí para allá.... ahora con las grúas todo es más fácil», recuerda. Empezó sin mucha idea. Llevaba tiempo en el paro, había sido voluntaria en la Cruz Roja y le tiraba el mundo sanitario. Una llamada del servicio de Empleo le dio la oportunidad de iniciarse en un mundo en el que todo lo tuvo que aprender «del resto de profesionales, cada día». Hubo sustos por el camino. No hay muchas propuestas laborales que terminen poniendo al trabajador frente a un cadáver que tiene que llevar, en soledad, a la morgue. O siendo la primera en atender a una mujer a punto de parir.

Ella trata de ponerle una sonrisa al paciente. Es su forma de trabajar. «Creo que es importante que, sobre todo a la gente mayor, le quitemos gravedad a la prueba que van a hacer mientras les acompañamos o ayudamos a desvestirse». A veces el enfermo le devuelve la sonrisa. Sea como fuere, Marta trata de aparcar los disgustos al salir de trabajar, coger fuerzas luego paseando a su perro. Renovarse para llegar a primera hora con las ganas de ayudar a punto.

El examen sin embargo le tiene turbado ese esforzado optimismo. «Para mí llega tarde, tengo 56 años y no creo que apruebe», dice. En la anterior oposición se quedó a una pregunta de lograr plaza. «Si ahora vuelven a tardar tanto en convocarlas, me pillarán jubilada», lamenta.

«No tiene sentido, a mi edad he perdido el hábito de estudio», coincide Marifé. Tiene 55 años y se ha pasado 22 de celadora interina. Acumula dos oposiciones aprobadas que no le permitieron ganar la plaza. Hoy se jugará la clasificación contra gente más joven, candidatos como su propia hija. «Tiene 28 años, otras condiciones de vida, está empezando y si no le sale aquí lo intentará en otro sitio. Yo en cambio tengo cargas familiares, trabajo, y solo he podido ir un día a la semana a las clases», refiere. A su edad, cree, «estoy casi más para planear lo que haré en la jubilación que en esto».