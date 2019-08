«Mi madre y mi abuela, dos mujeres muy luchadoras, me han marcado»

Rosa Menéndez es pixueta. Adora el mar. Le encanta pasear a su orilla porque, dice, le relaja el olor y el sonido de las olas.

Necesita reunirse con sus amigos y su familia con frecuencia. Sigue quedando con sus compañeros del colegio y de la facultad (estudió Química en la Universidad de Oviedo). Añora Asturias desde Madrid. De vez en cuando necesita ver nuestro verde, y es una científica que ha llegado a lo más alto...

-Rompe usted el molde del científico serio y de pocas palabras ¿Qué le hace disfrutar fuera de su trabajo?

-Me encanta pasear y, especialmente, a la orilla del mar. Disfruto con el ruido de las olas, con su olor. Me relaja mucho. También disfruto mucho con la gente. Necesito las reuniones de la gente a la que quiero, de mi familia. Sigo muy vinculada a mis amigos de la infancia, a los compañeros del colegio y de la carrera.

-Asturias está muy presente en sus actos y pensamientos. A ella se refiere continuamente. ¿Cree que esta tierra le ha condicionado para ser quien es?

-Asturias siempre está presente en mí, pero quien me ha marcado realmente ha sido mi familia, especialmente mi madre y mi abuela, dos mujeres muy luchadoras. Procedo de una familia humilde del entorno rural, que hubo de hacer una gran esfuerzo. La primera vez que me fui de Asturias fue a Inglaterra para hacer una estancia postdoctoral. Luego he estado fuera en unas cuantas ocasiones más. Entonces es cuando valoras lo que tienes; cuando marchas lejos de tu tierra. En Madrid echo de menos el verde de esta tierra.

-¿Qué le queda pendiente fuera de su trabajo que desea retomar?

-Antes dibujaba y pintaba. Me gusta mucho pero perdí la rutina y ahora debo perder el miedo al color.