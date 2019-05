Madres al mil por cien hoy y los 365 días del año

Alas cuatro horas de nacer en el Hopital Valle del Nalón, cuando todavía estaba en el nido, el pequeño Enol «se atragantó y «una enfermera le intentó reanimar como pudo». Era el inicio de un rosario de pruebas y más pruebas que concluyeron cuando, a los diez meses, en el HUCA le diagnosticaron distrofia muscular congénita por déficit de merosina, una enfermedad rara de origen genético que a su madre, Yoli Diez, hizo que se le cayese «el mundo encima» y que empezase a hacer decenas de preguntas «que no tenían respuesta». Las peores. «El primer año lo recuerdo horrible. Me preguntaba por qué a mí si no había nadie enfermo en mi familia o cómo podía ser si había tenido un embarazo completamente normal. No le encuentras la explicación a nada porque no existe».

Hoy, casi veinte años después, los que está a punto de cumplir Enol, un chaval «muy inteligente y muy afable» con una discapacidad del 75% y que acaba de encontrar trabajo como consultor en Capgemini, todavía están ahí «por temporadas, porque siempre hay épocas buenas y otras peores». Y Yoli, que tuvo que dejar su trabajo para llevarlo a rehabilitación («no hay otro tratamiento»), no puede evitar derrumbarse cuando piensa qué sería de él si ella no estuviese.

Yoli Diez y Enol Suárez, de paseo por El Entrego. / DANIEL MORA

Las lágrimas aparecen y ella explica que «es normal», porque, «aunque Enol se arregla solo delante del ordenador, necesita ayuda para casi todo. Desde rascarse la cabeza o coger algo pesado». Su cerebro responde, pero sus músculos no. Y, a pesar de todo, siguen luchando juntos con apoyo de la familia, los amigos y la Asociación de Enfermos Musculares del Principado. «No me arrepiento de nada ni me considero una madre especial. Solo una madre como cualquier otra, porque, salvo excepciones muy raras, todas queremos lo mejor para nuestros hijos».

También desde hace diez años, Ana María Álvarez vive en su casa de Pola de Lena con ese «nudo en el pecho». El de no saber qué pasará con su hijo cuando ella falte. Un nudo que, a veces, casi siempre por las noches, se vuelve correoso. Pero, por la mañana, se levanta y sigue: «Hay que tirar». Porque hace diez años, su hijo pequeño, Tino, que hoy tiene 35, «empezó a ponerse muy malu, muy aceleráu» y, después de muchas pruebas, el diagnóstico cayó sobre ellos «como un mazazu» en el hospital: Tino tenía una enfermedad mental grave sobre la que todavía hoy pesan «el tabú y el vacío social, a pesar de que está controlada con medicación».

Ana María Álvarez, con su hijo, Tino Cipriano, su «tesoro», en Pola de Lena. / Daniel Mora

Pero, pese al miedo y el no saber, a pesar del nudo en el pecho y las noches en vela, Ana María tampoco se ha arrepentido ni por un solo momento de haberlo tenido a él y a su hermana mayor, Arantxa, que ya le ha dado un nieto, del que también se ocupa, claro: «Son mi tesoro. Trabajadores, responsables, cariñosos, buenas personas...».

«Mi madre sí que es mi tesoro», la interrumpe él, que hoy saldrá a comer en familia a una sidrería para celebrar el Día de la Madre y tener algún detalle por más que escuche todos los años la misma advertencia: «A mí no me compréis nada, ¿eh?». Su día y el de todas esas mujeres que no lo han tenido fácil con sus hijos y, sin embargo, «tiran» sin desmayo: «Mi madre es el pilar básico de mi vida. Ella y mi padre siempre estuvieron ahí. Son lo mejor que tengo, aunque, a veces, riñamos. Porque, si no riñes, también vaya aburrimientu, ¿no?», bromea Tino, que, con una discapacidad del 65% y después de muchos «ya te llamaremos» que nunca terminaban de llegar, trabaja como cuidador de tres chavales que comparten piso en uno de los pisos gestionados por la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias (Afesa). «Hacen una labor maravillosa», subraya Ana.

Como «una madre coraje moderna» definen quienes mejor conocen a Mercedes Suárez, vecina de la localidad naviega de Vigo. Una mujer que, a sus 77 años, puede presumir de haber sacado adelante a sus cuatro hijos «con mucho trabajo», porque, además de criarlos, se ocupaba también de su responsabilidad en una ganadería con 36 vacas a la que había que sumar las labores domésticas y el cuidado de sus padres cuando envejecieron.

Mercedes Suárez, en su casa de Navia con su hijo, Segundo Méndez, al que llaman Segundín. / Davis S. Fuente

Al tercero de los cuatro, que nació hace 46 años con Síndrome de Down, lo llamó Segundo, aunque en casa todos los llaman Segundín, y hoy es la luz de sus ojos: «Lo quiero con locura». Un amor incondicional que no le impidió «reñirle y tratarle siempre como a los demás».

Eso cuenta esta adelantada a su tiempo que allá por la década de los setenta no dudó en llevar a su hijo a un colegio especializado «para que aprendiera a leer, porque en la escuela no lo aceptaban». Y, aunque no pudo ser, Segundo «aprendió a atarse los cordones». El inicio de una vida en la que, más tarde, empezaría a acudir al Centro de Apoyo a la Integración de Fraternidad, en Tapia de Casariego, donde «aprendió también a valerse por sí solo».

«Ahora trabaja restaurando muebles y hace muchas actividades como bailes regionales, natación o viajes con sus amigos. Y esto, que a estas alturas puede parecer de lo más normal, antes no pasaba, porque muchas madres no sacaban a sus hijos con Síndrome de Down de casa», cuenta Mercedes, a la que hoy le espera «algún detalle que Segundo hará en el centro» y a la que también asaltan de cuando en cuando las dudas: «A veces pienso qué va a ser de él cuando yo me muera, pero luego pienso que quedará con su hermano, al que ayuda con las vacas, que le encantan».

De esta lucha por la autonomía sabe mucho Raquel Prieto, porque su hijo, Alfonso, es un niño con cuerpo de hombre. A los pocos meses de nacer, a su madre le dieron el peor de los pronósticos: «Su hijo no va a llegar a los dos años, se va a morir». Que nunca iba a poder a andar o que se quedaría en estado vegetativo.

Raquel Prieto y Alfonso Gómez, en el barrio de Vallobín. / Mario Rojas

Hoy, a sus 46 años, Alfonso se desvive por las películas de Cantinflas y canta a voz en grito por Manolo Escobar. Camina, sonríe, habla, vive y, por encima de todo, «es feliz». Pero hasta llegar a este punto, Raquel y su marido, Alfonso Gómez, han pasado por un peregrinaje para sacarlo adelante. Porque Alfonso hijo padece una discapacidad física y psíquica a la que a día de hoy no se le puede poner un nombre. «Tiene varios síndromes debido a una malformación genética desconocida», explica Raquel desde el salón de su casa en el barrio de Vallobín, en Oviedo.

Su marido la acompaña, pero hoy es ella la protagonista. «Todo empezó a los pocos meses de nacer. Veíamos que tenía un 'tic' en el ojo y comenzaron las visitas a los especialistas, pero el diagnóstico definitivo no llegó hasta que cumplió los dos años».

Viajes de Santander, a Madrid, a Barcelona... Todo para saber qué tenía. Y, cuando los médicos le explicaron que nunca iba a ser «un niño normal», la vida se le puso del revés: «En aquella época, la discapacidad no tenía visibilidad social».

Pero empezó a buscar respuestas para seguir adelante, para ayudar a su hijo, para hacerle fuerte, porque, mientras que la mayoría de los padres se afanaban en que sus pequeños sacasen buenas notas, a Raquel le preocupaba que pudiera gatear, subir escaleras o hablar. «Cuando él pudo cortar un filete por sí mismo fue un triunfo. Fue mi alegría. Todo lo valoras de otra forma. La universidad de Alfonso es el que pueda llegar a ser lo más autosuficiente posible». Toda una declaración de intenciones en un proceso en el que esta madre hace partícipe a las organizaciones que los apoyaron, como la Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Asturias o Plena Inclusión, mientras que ella se quita importancia: «No me siento una madre coraje, soy una madre normal. Coraje fue lo que vivieron mis padres en una época donde nos sentábamos a la mesa y no tenían qué dar de comer a sus hijos».

Mari Paz García sí presume de coraje. No lo oculta. Tiene un hijo de 35 años, David, al que diagnosticaron una enfermedad mental cuando tenía 19 años. «Él era un chaval normal. Estudió para soldador y trabajaba de barrendero en Oviedo, pero un día empezó a hablar solo, a mantener conversaciones con la televisión, a romper las puertas a puñetazos», relata Mari Paz. El diagnóstico llegó tras su primer ingreso: esquizofrenia. «Yo ni sabía lo que era eso. Me quedé en 'shock'».

Mari Paz García y su hijo, David Cuartas. / MARIO ROJAS

Y, a partir de ahí, comenzó su lucha. «Mi marido nos dejó dos años después. No quería responsabilidades. Me vi sola yendo como una sonámbula del hospital a casa y de casa al hospital. Me tuve que coger un año de baja». Aunque, con el tiempo, la situación se fue normalizando. «No queda otra, hay que tirar para adelante. Por él».

La pelea de esta madre se centra ahora en que su hijo encuentre un trabajo. «A mí me gusta la hostelería», apunta por su parte David, muy pendiente de lo que dice su madre. «Él no tiene trabajo, pero no porque no lo busque, sino porque no se lo dan. La sociedad aún margina a los enfermos mentales», lamenta Mari Paz, que reconoce que en ocasiones flaquea: «A veces me faltan las fuerzas, pero las saco de donde sea». Mientras que su hijo resume la historia de otra manera: «Mi madre es lo que más quiero».

Y, si de pruebas de amor hablamos, la de Enriqueta (Ketty) Camblor tiene forma de riñón: el que le donó a la mayor de sus tres hijas, Aroa Merchán, hace dos años. Exactamente, el 28 de marzo de 2017. Una fecha que ha quedado marcada en rojo en el calendario en esta familia de La Felguera y que celebran como se merece porque «volvió a nacer». «El otro día todavía me trajo una tarta», bromea Ketty, para quien «ser madre es lo mejor que te puede pasar en la vida».

Ketty Camblor, junto a su hija Aroa Merchán, en La Felguera. / Daniel Mora

Ella y su marido, José Antonio, tuvieron a Aroa muy jóvenes, con 17. Pero cuando la pequeña cumplió nueve el lupus empezó a enseñar las garras. Y las cosas fueron empeorando. «Con catorce tuvo que poner un tratamiento de quimioterapia que la dejó sin pelo dos años», explica Ketty, que, sin embargo, vio cómo su hija seguía adelante y hasta le daba una nieta.

Pero el embarazo volvió a agravar la enfermedad. «Hasta que los médicos dijeron que se fuese planteando un trasplante de riñón». Y Ketty no tuvo ni una sola duda: «Ni una. Le dije que se lo daba yo. Que prefería entrar yo en diálisis que ella, que tenía una niña pequeña. Y, si no hubiese sido yo, hubiese sido su padre. ¿Quién no va a darle lo mejor que tiene a un hijo?».

Así que esta madre con las cosas muy claras entró al quirófano para que Aroa viviese sin depender de una máquina y anima «a que la gente no tenga miedo»: «Siempre digo que la donación en vivo es lo mejor que se puede hacer, que no perdí calidad de vida y que disminuirían mucho las listas de espera».

Eso sí: su hija -que tiene que pasar revisiones cada tres meses y tomar medicación- no se libra de vez en cuando «de que le caiga alguna bronca cuando se obsesiona con la posibilidad de rechazar el órgano que su madre le regaló: «Es como si se sintiese culpable, pero yo le digo que no piense tanto en ello. Que no es probable y que, si tiene que ser, será. Que su padre está ahí».

Y también a su padre y a su madre, a su hermana mayor y a «unos abuelos que la adoran» tiene rendidos la gijonesa Laura Quirós, cuya progenitora, Marta Paraja, desprende fuerza y optimismo.

Marta Paraja abraza a Laura, «que no conoce el rencor ni la mentira», en su casa de Gijón. / PALOMA UCHA

A Laura le diagnosticaron el Síndrome 4H («para los médicos, una aguja en un pajar») con cuatro años (hoy tiene trece) también después de muchas vueltas que llevaron sus análisis hasta Ámsterdam. Su madre cuenta que, el mismo día que llegó la noticia, se iban de vacaciones a Calpe. Y que, «cuando la miraba en la playa, pensaba que era imposible que fuese verdad. Que ese diagnóstico no era el de Laura».

Pero la enfermedad ha avanzado lentamente y hoy la pequeña, que acude al Colegio de Educación Especial de Castiello, depende de ella para todo. Aunque Marta no piensa «mucho en qué pasará ni en nada de eso»: «Estoy concentrada en el día a día. En hacerla feliz y en que tenga una vida lo más cómoda posible dentro de nuestras posibilidades, porque todo cuesta mucho y nadie te da nada. Desde la silla que hay que cambiar cada dos años hasta las modificaciones que hay que hacer en casa». Y, con todo, «no cambiaría a Laura por nada del mundo. Una niña que no conoce el rencor ni la mentira. Que la miras y te emociona. Una niña coraje».