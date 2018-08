«Somos madres, no delincuentes» Cristina Álvarez sostiene en brazos a la pequeña Carmen Cristina, junto a su otro hijo, de nueve años. / E. C. La asturiana 'atrapada' en Ucrania al no poder registrar a su bebé, nacido por maternidad subrogada, clama contra el Gobierno español LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Jueves, 30 agosto 2018, 03:31

La pequeña Carmen Cristina «es un encanto». Sus padres y su hermano, de nueve años, están «absolutamente felices» con el nuevo miembro de la familia, nacida el pasado 30 de julio por un proceso de gestación subrogada en Ucrania. Lo estarían mucho más si, como tenían planeado, pudieran estar ya preparando el viaje de vuelta a España. Pero la asturiana Cristina Álvarez -nacida en Alemania, aunque criada en Gijón- y su marido se han encontrado con un muro burocrático. Un muro que el Gobierno español levantó el 5 de julio. Desde ese día, los trámites administrativos que las familias deben llevar a cabo en el Consulado de España en Kiev, necesarios para que los bebés nacidos en Ucrania mediante gestación subrogada obtengan la nacionalidad española, están paralizados.

Tras el nacimiento, la legislación ucraniana permite a las parejas inscribir al recién nacido en el registro como hijo de ambos -con una renuncia previa de la mujer gestante a la maternidad- pero es necesario que luego el consulado reconozca la filiación del padre para otorgar la nacionalidad española al bebé. Hasta ahora, esa filiación se constataba con una prueba de ADN, pero el pasado 28 de junio representantes del consulado se reunieron con agencias especializadas en maternidad subrogada para comunicarles que, tras la modificación de la Ley de Protección de Datos, ya no tenían potestad para llevarla a cabo. Siete días después comenzó a aplicarse una medida que ha dejado atrapadas en Ucrania a cerca de una treintena de familias. Entre ellas, la de Cristina Álvarez.

La asturiana considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez esta incurriendo en este caso en «una absoluta prevaricación». A su juicio, la situación por la que están pasando estas familias es kafkiana. «Hasta el 5 de julio se registraban todos los niños y desde esa fecha ya no se registran. De forma intencionada se nos está haciendo daño a nosotros y a nuestros hijos». Y, opina, «lo están haciendo porque este Gobierno es contrario a la maternidad subrogada. Pero uno puede ser contrario a la maternidad subrogada en España, pero no inmiscuirse en las leyes de otros países. Estamos en un país en el que esto es legal. No estamos cometiendo un delito, no somos delincuentes», se defiende.

Por eso, junto con el resto de familias en su misma situación, con las que están en permanente contacto, se plantean ya presentar una demanda colectiva contra el Ejecutivo español. La asturiana no oculta su decepción con el Gobierno de su país. Ayer, en torno a las ocho de la tarde, recibía la comunicación por la que llevaba tres semanas aguardando. «Aún estoy en shock», reconocía casi una hora después a EL COMERCIO. «Desmoralizada» porque el consulado los cita para el 13 de noviembre. «¿Este es el apoyo consular que el Gobierno lleva dos días diciendo que nos iba a prestar?», se preguntaba tras reconocer que ni siquiera es seguro que ese día se despeje su situación y puedan emprender viaje de vuelta a Madrid, donde tiene fijada su residencia desde hace dos décadas. La opción que se están planteando es solicitar la nacionalidad ucraniana para la pequeña Carmen Cristina, aún a sabiendas de que eso conllevará más complicaciones burocráticas en el futuro. De momento, lo que tienen claro es que se quedan en Ucrania. «Porque no vamos a separar a la familia».