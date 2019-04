Los madrileños eligen Asturias como destino rural en el norte para pasar el puente de mayo La rampa de la antigua rula, el Tránsito de las Ballenas y la Cuesta del Cholo, en Gijón, se llenaron de jóvenes con ganas de sol. / CAROLINA SANTOS Solo la capital disfrutará de varios días festivos y las previsiones turísticas de la región se resienten por la cercanía a la mejor Semana Santa en años AIDA COLLADO GIJÓN. Martes, 30 abril 2019, 02:56

Los atractivos de Asturias siempre han sido muy valorados en la capital española y, una vez más, los madrileños han escogido al Principado como su destino favorito en el norte para pasar el puente de mayo. El miércoles, día 1, se celebrará el día del Trabajo, fiesta en toda España. «Cae en la peor fecha posible, justo a mitad de semana», apuntan desde el sector turístico. Pero el 2 de mayo se festeja el día de la comunidad de Madrid, lo que convierte a sus ciudadanos en la gran esperanza del turismo rural, ya que son los únicos que podrán disfrutar de varios días de asueto y convertirlos en puente. Casi un 8% de quienes han hecho sus reservas a través de un conocido portal de internet han elegido Asturias para pasar al menos alguno de los cinco días. Es su segundo destino favorito, solo por detrás de -como es lógico por cercanía- la propia Madrid (12,65%) y por delante, incluso, de ciudades como Barcelona (7,64%). Les siguen Segovia y Ávila, que no llegan al 6% de las reservas.

No obstante y a pesar de la afluencia de madrileños, a la espera de que, como ya ha ocurrido otras veces, el puente de mayo les sorprenda el nivel de reservas está siendo, hasta el momento, «bastante flojo» en la región. Así lo reconoce Ana Soberón, del Clúster de Empresarios de Turismo Rural de Asturias, quien apunta que «esto no quiere decir que las cosas no cambien, ya que cada vez es más gente la que viaja sobre la marcha y, más, en un puente como este del que solo disfrutará Madrid». Al caer el día del Trabajo de miércoles, «el resto de españoles tendrían que pedir dos días en el trabajo y hay colegio, así que nos centramos únicamente en los madrileños, porque para los demás viajar ya supone un mayor esfuerzo». Sí reconoce que «algún propietario en concreto que ha mantenido los precios de temporada baja está registrando bastantes reservas», pero eso, matiza, «no debería ser lo habitual en un puente».

La razón de esta flojera del turismo rural es, a juicio de los integrantes del sector, «la cercanía a una Semana Santa que fue muy buena, pero que este año cayó muy tarde, casi pegada al puente de mayo», explica el presidente de la Federación Asturiana de Turismo Rural, Adriano Berdasco. Aún así, el nivel de ocupación «cada vez cambia más a última hora», confía.

Aún así, se prevé una mayor ocupación en las ciudades que en el campo

Eventos deportivos

Así que complicado en lo rural, pero con mejores expectativas en lo urbano, ya que ciudades como Gijón o Avilés presentan unos niveles de ocupación aceptables. Sin embargo, para los camping, añade el responsable del de Deva (en Gijón), «este ya no es considerado como un puente». La situación no es grave. Salvarán el fin de semana. «Pero, como ocurre últimamente, más por la organización de eventos deportivos que por la visita de turistas».