Los padres de Mael piden un auxiliar para ayudarlo en el colegio

Elena Rodríguez Gijón Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:10

85 llamadas a 40 extensiones de la Consejería de Educación nada menos. Los datos dan cuenta de todo lo que se está moviendo la familia de Mael Aldecoa –el niño de tres años que sobrevivió a una sepsis meningocócica y que perdió las manos y los pies como consecuencia de la enfermedad– para que su pequeño pueda empezar el colegio en enero y con la ayuda que precisa. Mael había sido matriculado en el colegio Begoña de Gijón antes de todo el proceso. Una vez que salió del hospital, sus padres creían que iba a tener que pasar todo el curso en casa, pero cuál ha sido su satisfactoria sorpresa que el niño se ha ido «recuperando como un campeón, se ha ido adaptando muy bien a las prótesis y psicológicamente lo lleva con normalidad».

Fue entonces cuando la familia se inclinó por que empezara las clases en septiembre. Pero una reunión con el equipo de motóricos en el colegio les hizo ver que su hijo, por crecimiento, va a tener que someterse a más intervenciones y que, aunque sea por tiempo limitado, tendrá que usar una silla de ruedas. El Begoña no iba a estar adaptado para él. La otra opción que se les dio fue el de Cabueñes, pero se encontraban con el mismo problema: que no se les garantizaba que cuando Mael empiece Primaria vaya a estar adaptado con ascensor. Y la tercera era el Jacinto Benavente, que sí está adaptado. La cuestión es que, al no corresponderles por zona, para hacer el cambio de expediente tendrían que renunciar a las ayudas que les correspondían. Eso sí, tendría que ser la familia la que hiciese un escrito renunciando a ellas.

«Eso fue lo que ya me enfadó», explica Pablo, el padre de Mael, que a partir de ahí inició un enorme esfuerzo con la consejería para tener acceso a las ayudas en un tiempo en el que «por arte de magia nos autorizaron un auxiliar en el Begoña» cuando el centro ya estaba descartado. «El pasado 31 de octubre nos llegó la resolución de que se nos autoriza el cambio de expediente al Benavente». Pero las dudas vuelven a acechar, pese a que «me dijeron que no me preocupase porque iba a tener auxiliar». Un 'post' de una auxiliar del centro aludiendo a la «continua pelea» con Educación de las auxiliares por sus contratos precarios le ha hecho saltar las alarmas. Hay dos auxiliares para doce-catorce niños y la familia insiste en que en enero se incorporará Mael, con las limitaciones que tiene. «¿Va a estar atendido?», se pregunta el padre. ¿Si tiene que ir a baño, va a tener que hacerlo la tutora o la auxiliar desatender a otros niños para atender al mío?», insiste Pablo. «¿Por qué el auxiliar que nos daban para el Begoña no pueden llevarlo al Jacinto Benavente? Esa es, para mí, la solución«, concluye, apuntando además que no alcanza a entender la maraña burocrática en la que vive la familia «cuando tendríamos que estar plenamente centrados en cuidar a Mael».

«Desatender necesidades reales, una vergüenza»

Vox lleva el caso hoy a la Junta General, donde ofrecerá una rueda de prensa. El diputado Javier Jové sostiene que «es una vergüenza. No entendemos cómo se pueden despilfarrar millones de euros en subvenciones a colectivos ideológicos mientras las necesidades reales de los asturianos, las más básicas, no son debidamente atendidas». Según el parlamentario, «no es una cuestión de recursos, sino de cómo destinar esos recursos».