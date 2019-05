«No fumar en la furgo, no fumar en casa y no fumar delante de tus chaborros» Campaña en Avilés para concienciar sobre el tabaquismo. / E. C. El Principado pone en marcha una campaña para reducir la exposición de los niños gitanos al tabaco S. G. A. GIJÓN. Lunes, 13 mayo 2019, 02:59

«No fumar en la furgo, no fumar en casa y no fumar delante de tus chaborros». Estos son los tres ejes centrales de la campaña puesta en marcha para luchar contra la exposición al humo del tabaco de los menores gitanos. Así lo explica el Gobierno regional quien impulsó esta iniciativa en colaboración con la asociación gitana Unga. No en vano, según los datos que manejan dos de cada tres niños gitanos están expuestos a esos humos, una tasa más alta que la de la población infantil en general en Asturias, que es uno de cada tres. «Están más expuestas las niñas gitanas (68,8%) que los niños, bien porque se fuma con más asiduidad entre ellas bien porque permanecen más tiempo en el hogar», apunta el Gobierno regional. La campaña, impulsada por la Dirección General de Salud Pública, es pionera en España y, de hecho, el Ministerio de Sanidad plantea extenderla a otras comunidades autónomas. Se puso en marcha para «sensibilizar» a la comunidad gitana de los peligros del tabaco, «especialmente sobre la exposición de los menores al humo en las casas, los coches, las furgonetas u otros recintos cerrados».

El método que se sigue es el «consejo breve entre iguales», que genera el denominado efecto bola de nieve, «con el que se pretende llegar al menos al 80% de la comunidad gitana en Asturias a través de los mercados y centros de culto».