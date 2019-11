«El maltrato habitual tiene el mismo reproche penal para hombres y mujeres» Emilia Durán, Yolanda Fontanil, Santiago García Granda, Ángeles Alcedo, Dolors Molas, Amalia Fernández Doyague, Carla Rodríguez y Nuria Varela, en la apertura de la jornada sobre violencia de género. / PIÑA La abogada Amalia Fernández Doyague abrió la jornada sobre violencia de género organizada en la Universidad L. MAYORDOMO OVIEDO. Miércoles, 20 noviembre 2019, 02:42

Amalia Fernández Doyague, abogada, llegó ayer a Oviedo con sus gafas rojas «porque las malva se me rompieron ayer», pero con una visión igualmente crítica. Por eso cambió sobre la marcha la ponencia con la que debía arrancar la jornada 'Análisis interdisciplinar de la violencia de género: avances y retrocesos', que se celebró en el campus del Milán, para contestar a la «ola antifeminista» que pone en cuestión la asimetría penal para hombres y mujeres, esto es, que ante un mismo delito, las penas no sean idénticas. Fue lo que ayer trató de explicar la expresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis: «En los malos tratos habituales no se hace distinción alguna si el autor es hombre o mujer. Tienen el mismo reproche penal». También ocurre en casos de injurias y vejaciones. Si el delito es maltrato de obra o amenazas o coacciones leves, el techo punitivo es idéntico: un año, aunque la pena mínima sí varía: tres meses en el caso de las mujeres y seis, en los hombres. «Pero no tiene ninguna consecuencia porque ninguno entraría en prisión». El único caso de asimetría, concedió Fernández Doyague, se daría con las penas accesorias (como la suspensión de la patria potestad) en los casos de amenazas o coacciones graves. Pero esas penas «no se aplican o son testimoniales», indicó.

Durante su intervención también hizo ver la importancia de presentar una denuncia con suficientes pruebas, informes o testigos para que la decisión judicial no se tome solo escuchando el testimonio de víctima y agresor. «Según cómo se redacte una denuncia habrá condena o absolución», afirmó.

Por su parte, las profesoras de la Universidad de Oviedo Ángeles Alcedo y Yolanda Fontanil hablaron de los primeros pasos de un trabajo de investigación con el que pretenden conocer cómo víctimas de violencia de género han conseguido romper la relación de pareja con el maltratador y rehacer su vida. «Nos interesa saber cómo es ese proceso de ruptura, qué obstáculos tienen que salvar y qué apoyos encuentran». Para ello, entrevistarán a más de un centenar de mujeres. El proyecto, que comenzó el año pasado, durará tres en total. «Son mujeres que han vivido un gran sufrimiento, pero que son muy valientes por contárnoslo todo», agradecieron las investigadoras.