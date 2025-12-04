Un manchego, de El Toboso, ganador del V Concurso Nacional de Quesos masymas La quesería galardonada es Industrias Alimentarias Martal, una pequeña fábrica artesanal que lleva dos décadas dedicada exclusivamente a la elaboración de queso manchego

Por la izquierda, Santiago Pulgar Director Comercial y Marketing de Supermercados masymas y Roberto Plaza, director comercial de Industrias Martal, quesería ganadora del concurso.

PUBLIRREPORTAJE Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:29 Compartir

¿A qué sabría el queso que podría haber elaborado la propia Aldonza Lorenzo, la mujer detrás de la idealizada Dulcinea del Toboso? Probablemente, a algo muy parecido al queso manchego «Tobar del Oso», elaborado en el corazón de La Mancha y recientemente coronado como ganador del V Concurso Nacional de Quesos masymas. Un producto que nace, precisamente, en El Toboso, Toledo, la misma localidad inmortalizada por Cervantes en Don Quijote de La Mancha.

La quesería galardonada es Industrias Alimentarias Martal, una pequeña fábrica artesanal formada por cuatro personas que lleva dos décadas dedicada exclusivamente a la elaboración de queso manchego. Con una producción anual de unas 70 toneladas, su marca Tobar del Oso se ha hecho un hueco en un sector tan competitivo como el del queso de oveja español.

El queso galardonado es un manchego 100% de leche de oveja manchega pasteurizada, elaborado a partir de leche recogida diariamente de ganaderos de la zona. El proceso mantiene una esencia profundamente tradicional: la leche se cuaja en una cuba de 1.000 litros, se trabaja manualmente, se moldea con paño, se prensa por ambos lados y pasa después por saladero, secadero y cámara de maduración. Detrás de cada pieza está la mano experta de un maestro quesero con más de 25 años de experiencia —20 de ellos en esta quesería— que supervisa analíticas, materias primas y cada fase del proceso.

El queso premiado tiene una maduración mínima de 60 días, siguiendo los requisitos de la DOP. Su perfil sensorial destaca por un corte firme y limpio, un sabor de intensidad medio-alta, notas lácticas típicas de la oveja manchega y un retrogusto persistente que permanece en boca. Su textura es mantequillosa y equilibrada, ideal para tablas de queso y maridajes con vinos blancos fermentados o con crianza.

Ampliar Delegado comercial de Supermercados masymas y comercial de Industrias Martal

El valor de lo artesanal

Aunque el queso manchego es el producto español más reconocido internacionalmente, no siempre ha disfrutado del mismo prestigio dentro del país. La confusión con otros quesos de oveja ha dificultado su diferenciación, pero la DOP —con sus estrictos controles a ganaderos y productores— garantiza su autenticidad y calidad. «Tobar del Oso» se presenta, así como un embajador fiel de la tradición quesera manchega.

Este queso, seleccionado mediante una cata abierta al público, estará disponible en Supermercados masymas. El V Concurso Nacional de Quesos masymas refuerza la apuesta de la cadena por el desarrollo rural, la puesta en valor del producto local y la visibilidad del trabajo de los productores artesanos.