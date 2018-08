Rock'n'roll en Gijón y surf en Salinas Manel Fuentes, en la playa de Salinas, donde surfea estos días. / PATRICIA BREGÓN El comunicador catalán disfruta de unos días de vacaciones en Asturias en vísperas de su concierto en el Jardín Botánico M. F. ANTUÑA GIJÓN. Miércoles, 15 agosto 2018, 04:31

Hace tiempo que Manel Fuentes perdió la cuenta -son más de un centenar- de los conciertos de Bruce Springsteen que conserva en la retina, los oídos y el alma. Pero no olvida lo sustancial: «Es una experiencia nutritiva, me relaja, me inspira». Tiene muy presente el comunicador catalán que es uno de los «referentes de nuestra era», que su música genera una suerte de comunión que merece la pena vivir. También emular en el escenario de la mano de The Spring's Team, su banda tributo formada hace más de 15 años y que mañana llega al Jardín Botánico de Gijón con las entradas agotadas.

Será una noche especial. Tres veces ha estado Bruce en Gijón y Fuentes siempre ocupó plaza en El Molinón. «En el concierto de 2003 tenía grabación de 'La noche con Fuentes y cía' y me escapé en un coche alquilado con uno de los guionistas, sabiendo que al día siguiente íbamos a ir a trabajar sin dormir; aquel día Springsteen arrancó con 'The Promised Land', que le pega mucho a Asturias y a Gijón», rememora. No olvida tampoco que hay una cifra redonda que festejar. «Tratamos de hacer siempre conciertos diferentes, este es un recinto peculiar y como se cumplen 25 años de la primera vez que Bruce actúo en Gijón, queremos ofrecer puntos de nostalgia, de recuerdo, de fiesta», avanza.

La comunicación y la comunión es el objetivo. Y la música de Bruce lo pone fácil. La música siempre lo pone fácil: «Es la única expresión que te hacer mover, conmover, llorar y bailar. Un cuadro te puede conmover pero no te va a hacer bailar, ese nivel de comunicación es de los más elevados que puede existir», afirma Fuentes. Y matiza y rematiza: «Muchas veces puede superar al sexo, pero eso mejor no lo pongas» (risas).

Ha vivido momentos brutales escuchando a Springsteen. Si hay que elegir un concierto, merece la pena viajar al primero, el que marca el camino. Pero de Bilbao a Madrid, pasando por Milán o Gijón ha habido noches inolvidables. También lo han sido las últimas vividas en Broadway: «Es una delicia ver el compromiso de alguien que noche tras noche te hace revivir su historia, es un acto de generosidad y un compromiso con la profesión muy grande», apunta. Y añade que su manejo de las emociones es impresionante, que transmite como nadie y, lo que es más importante, que «sus canciones siguen sonando a verdad».

Y lo cierto es que también para alguien que es un fan confeso -pero no el mayor fan, «todos somos igual de fans, en esto no hay grados, soy uno más de la comunidad»- sentarse a su lado y preguntar es una experiencia abrumadora: «El nivel de autosexigencia es muy alto, yo creo que lo pasas bien una vez que has terminado», dice, rememorando sus entrevistas al ídolo. «Pero, al final, cuando alguien es muy grande en su profesion, es absolutamente normal », concluye

Mientras llega la noche del Botánico, Fuentes descansa en Asturias y surfea en Salinas. «Lo del surf es cosa de los hijos, que te van llevando un poquito, y que me he comprometido con la revista 'Men's Health' y soy la portada de septiembre», anuncia. Y eso obliga a practicar deporte. «Es duro, pero también es divertido a estas alturas de la película, estoy entrenando músculos que no sabía que había en el cuerpo».

-¿Y lucir cuerpazo en portada es compatible con la fabada?

-No. Pero yo no puedo estar aquí sin probar la fabada y el pote. Luego habrá que quemarlo con más rock'n'roll.