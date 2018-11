«Mis compañeros de clase me han llamado puta y suelta por ser una mujer libre». «El jueves pasado, en una cafetería, un señor nos gritó que nos bajásemos las bragas, que nos iba a follar a todas». «Una profesora me dijo 'no deberías ir con pantalón corto'». «Hay violaciones que quedan impunes ante las que los chicos no podemos quedarnos callados». «En las aulas hay problemas y, para pararlos, los pensionistas tenemos que unirnos a las nuevas generaciones». Amara Llaca, Lucía Álvarez, Zulema García, David Bocanument y Arturo Cienfuegos tienen entre dieciséis y setenta años y ayer se unieron a los cientos de personas que en las calles de Oviedo y Gijón clamaron «fuera el machismo de nuestras aulas». Pero aunque también pidieron «educación sexual, sí; religión, no» y «fuera la Iglesia de nuestras escuelas», sus reclamas no se ceñían al ámbito escolar. También exigieron la abolición de la prostitución, aborto «libre, seguro y gratuito» y pensiones dignas.

Corearon «Asturias será la tumba del machismo» mientras reivindicaron, como ya hicieron el pasado 8 de marzo y previsiblemente volverán a hacer el próximo 25 de noviembre, su derecho a llegar a casa «sola y borracha» y a vestir a su antojo, ya que «nuestros cuerpos no provocan nada». «No quiero tu piropo, quiero tu respeto», solicitaban, al tiempo que advertían: «vamos a quemar la justicia patriarcal».

La huelga, convocada por el Sindicato de Estudiantes y el colectivo Libres y Combativas, tuvo, según la organización, un seguimiento del 90%. «Hay que educar, esto es una lacra», señaló en Oviedo la portavoz de Libres y Combativas, Beatriz García. «Nos siguen matando, nos siguen violando. Necesitamos una asignatura de Educación Sexual curricular y evaluable». También pidieron «que se retire de la carrera docente a todos los acosadores; que se derogue la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y, en definitiva, que la educación sea un espacio libre de machismo».

A la protesta de Oviedo se sumaron, las camareras de piso conocidas como las 'kellys', Suatea y la presidenta de la asociación feminista Carla Vive, Paz Rodríguez, que envió un comunicado, ya que está en arresto domiciliario. En Gijón, contaron con el apoyo de los colectivos Mujeres de La Camocha y Güeli Gaites Asturias. «Madre mía, pero ¿qué es esto?», se preguntaba una señora al paso de la protesta. Entre el gentío, una voz respondía a la cuestión: «Todas hemos sufrido el machismo en las aulas, y ahora decimos basta».

