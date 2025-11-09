Miles de voces en Gijón claman por «una sanidad pública asturiana de calidad en el empleo y la atención» La plataforma, que aglutina a todos los sindicatos y asociaciones sociales, lanza el guante al Principado para sentarse a debatir «cómo solucionar que haya 100.000 personas en lista de espera para Especializada y que el 27% de la población tenga una semana de demora para Atención Primaria». Recuerdan que «tener el mismo médico de cabecera durante 15 años reduce la mortalidad un 30%»

Chelo Tuya Gijón Domingo, 9 de noviembre 2025, 14:53

«¡Sanidad pública y de calidad!». «Tú que estás mirando, también te está afectando!» «¡La sanidad no se vende, se defiende!» «¡Hay que abordar la salud mental!». Esta y la clásica «¡No nos mires, únete!» fueron algunas de las frases que se escucharon esta mañana en Gijón. Se convirtió la ciudad en el centro neurálgico de la multitudinaria protesta contra «el deterioro de la sanidad pública». Una que la que participaron cerca de 3.000 personas, con unos cálculos policiales fijados en 2.500 y que las organizaciones convocantes elevan a los 3.000.

Organizaciones en plural, ya que en la protesta, que culmina una semana de actividades por toda la región, participaron la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, la Plataforma para la Salud y la Sanidad Pública de Asturias, UGT, CC OO, CSI, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias (COTSA), la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón, la Confederación de Asociaciones Vecinales de Asturias, la Sociedad Asturiana de medicina de Familia y Comunitaria, el Movimiento de Pensionistas de Oviedo, la Asociación de Pensionistas de Gijón, la Asociación de Enfermería Comunitaria, la Unión de Consumidores de Asturias y la Asociación Asturiana de Salud Mental.

Las claves de la protesta las explicó, al inicio de la marcha, Carlos Ponte, portavoz de la Plataforma por la Salud y la Sanidad Pública de Asturias. «Esta es una convocatoria que pretende que los problemas de la sanidad pública, que se han ido acrecentando, sobre todo tras la pandemia, estén en el orden del día de la política y se aborden desde el Gobierno y desde los partidos políticos. Ese es el objetivo: una llamada de atención para tratar que se frene el deterioro que se está viendo en los últimos tiempos en forma de listas de espera, de debilitamiento de la atención primaria, una serie de problemas que nos parece que desde el Gobierno y las instituciones se debería abordar».

Explicó él que, en Asturias, «los problemas son los más de 100.000 pacientes en lista de espera para una primera consulta especializada, y el primer contacto clínico es muy importante, porque puede haber problemas de salud que si no se abordan a su debido tiempo pueden ser importantes para los pacientes». A eso suma él que «también han aparecido demoras en la primera consulta presencial en Primaria y es un problema importante», además de «problemas de índole más general, como la gobernanza del sistema sanitario». En su opinión, «debería ser más participativa, que incluya a pacientes y profesionales, y no tan gerencialistas como ahora». De lo ocurrido esta mañana en Gijón espera él que «el mensaje fuera recogido por parte del Gobierno y los partidos políticos y se abriese un debate sobre los problemas de la sanidad publica asturiana».

Un guante que también espera Tatiana Soto que recoja el Principado. La responsable de Sanidad en la Federación de Servicios Públicos de UGT Asturias dejó claro que «salimos en defensa de la sanidad pública y todo lo que conlleva. El deterioro que está sufriendo últimamente. O nos manifestamos o esto no cambia». Opina ella que la sanidad pública «nos atañe a todos, es el pilar fundamental» por lo que reclama «más financiación, mejor gestión y que se pongan las pilas los políticos».

Desde CC OO, la responsable de Políticas Públicas y Protección Social defendió la manifestación «para dar visibilidad a que necesitamos una sanidad pública de calidad en el empleo y en la atención». Ana Belén García señaló que «es fundamental tener los recursos suficientes para que las listas de espera se reduzcan, para que la Atención Primaria sea de calidad». Y puso ejemplos: «Tener el mismo médico de cabecera durante 15 años reduce la mortalidad en un 30%. Porque estos profesionales son los que saben de verdad la historia clínica del paciente». No olvidó ella otra de las grandes demandas, «la salud mental: hay que poner todos los recursos que se necesiten para que la calidad del empleo de las personas que nos atienden y la calidad de la atención sea la mejor. Tenemos un problema de salud mental», advirtió.

Por debajo de la media europea en inversión y plantilla

La manifestación transcurrió sin incidentes. Con salida ante el Ambulatorio Puerta de la Villa, cabecera de la Atención Primaria gijonesa, los manifestantes recorrieron las calles de Covadonga, San Bernardo y Munuza para llegar a la plaza del Carmen, donde estaba situado el escenario para la lectura del manifiesto. A medio camino, a su paso el Paseo de Begoña, se sumó a los asistentes la Charanga El Ventolín, que animó la marcha.

El manifiesto leído al final por Edurne Mezquita, de la Asociación de Enfermería Comunitaria, critica que «el 27% de la población tiene más de una semana de espera para acceder a Atención Primaria», así como que «más de 50.000 pacientes estén a la espera de una primera consulta en Atención Especializada». Demoras que los afectados tratan de solucionar «con las polizas y la medicina privada con un gasto muy superior al de la media europea». Advirtió ella que «nada es para siempre» y pone como ejemplo «el desmantelamiento de la sanidad pública de Inglaterra, antiguo referente mundial de todos los sistemas públicos de salud».

No niegan los manifestantes que «la sanidad pública asturiana está mejor que la de otras comunidades autónomas, no estamos peor que andaluces y madrileños, pero la realidad es que en Asturias, como en el resto de España, la sanidad privada ha pasado de ser subsidiaria a competir con la pública con grandes expectativas empresariales de negocio». Y, en todo caso, «Asturias se encuentra por debajo de la Unión Europea. Hay que reivindicar más inversión, pero con racionalidad».

En Asturias, «la sanidad tiene problemas estructurales, pues es un sistema pensado para casos agudos enfrentada ahora a la cronicidad en una sociedad envejecida. No tiene coordinación con los servicios sociales ni estrategias de salud comunitaria». Recordó ella también que «los servicios de salud mental no han tenido mejor suerte. Las plantillas han llevado sobre sus espaldas las estrategias de austeridad y la dureza de la pandemia, con el resultado de desmotivación». Algo, dijo, «a lo que contribuye una gobernanza marcada por el gerencialismo».