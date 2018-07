Indignación en las plazas asturianas por la sentencia a Juana Rivas

La indignación por la sentencia a Juana Rivas se trasladó ayer a las plazas asturianas. Cientos de personas se concentaron en la tarde de ayer en las principales ciudades de la región contra la resolución judicial que condena a la madre de Maracena (Granada) a cinco años de cárcel por incumplir la orden judicial de devolver sus hijos al padre, acusado de malos tratos y condenado en 2009 por un delito de lesiones en el ámbito familiar.

Colectivos feministas convocaron a través de las redes sociales concentraciones por toda España en protesta de la citada sentencia, que considera a Rivas autora de dos delitos de sustracción de menores y que, además de la pena de cárcel, la priva de la patria potestad de sus hijos durante seis años. Una sentencia que ha causado gran indignación entre los movimientos feministas y que ayer movilizaba a miles de personas por toda la geografía española. Incluso, ha hecho que más de 244.000 personas firmaran en apenas unos días la petición en 'Change.org' para solicitar su indulto. En concreto, esta petición solicita al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que «hagan todo lo posible para conceder el indulto a Juana Rivas de manera inmediata» y que empiecen a «poner fin a esta injusticia».

Asturias no se ha quedado inmóvil ante este caso y ayer eran cientos las personas que se concentraban, a partir de las 19 horas, en Gijón (Plaza del Parchís), Oviedo (Plaza del Ayuntamiento), Avilés (El Parche), Langreo (Plaza el Ayuntamiento) y Ribadesella (Plaza del Ayuntamiento), en el marco de las movilizaciones que se han ido organizando por toda la geografía española con los hastags #InjusticiaPatraircal o #IndultoparaJuana o #TodasSomosJuana. «Vamos a decirle a esta justicia reaccionaria que ya basta, que Juana no está sola, que un maltratador no es buen padre, y que sus víctimas no son, no somos, delincuentes», señalaron desde Asturies Feminista a través de las redes sociales.

Carteles criticando la «justicia paternal» que existe en nuestro país, consignas de todo tipo apoyando a la figura de Juana Rivas y gritos en contra de la resolución judicial que la condena a cinco años de cárcel fueron una constante en todas las plazas.