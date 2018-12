Marcelo, a los pies de un cangués Marcelo ata la bota al pequeño Jorge en el posado previo a la semifinal del Mundial de Clubes . / EFE La madre del niño al que ató las botas el madridista en Abu Dhabi se crió en Onón BELÉN G. HIDALGO CANGAS DEL NARCEA. Viernes, 21 diciembre 2018, 02:15

Fue sin duda el momento del partido. Y el protagonista no fue Gareth Bale ni su 'hat trick' ante el Kashima Antlers, pese a que tal hazaña metiese al Real Madrid en la final del Mundial de Clubes. De hecho, aún no se había pitado el inicio del encuentro cuando tuvo lugar el gesto que dio la vuelta al mundo. Marcelo se arrodilló para atarle la bota a Jorge Rodríguez Arias, el niño con el que saltó al césped del estadio Zayed Sports City. Jorge tiene 5 años y aunque vino al mundo en los Emiratos Árabes, por sus venas corre sangre canguesa. Su madre, Marta Arias González, creció en Onón, un pueblo de Cangas del Narcea que abandonó para opositar en Madrid, donde conoció a su marido. Al estallar la crisis, abandonó la capital para poner rumbo a Abu Dhabi. De aquello hace seis años y Jorge viajó en la barriga de mamá.

Jorge no es consciente del momento tan especial que vivió. Como tantos niños, es un apasionado del deporte rey y desde hace dos años juega en la ProActive Soccer School Abu Dhabi. «Pensó que iba a jugar con los mayores. No sabía con quién iba a salir. Montó en el autobús tan contento y se fue», recuerda su madre, que aunque estaba entre la hinchada y relativamente cerca, no fue testigo del momento. Tampoco sospechó nada cuando recibió un mensaje de WhatsApp de una tía preguntándole qué le había pasado a Jorge con la bota. «Llegué a casa y mi prima, desde Cangas, me mandó una foto de un grupo madridista en Facebook en la que se veía a Marcelo agachado atándole el cordón a Jorge. Fue muy gracioso. Me reí y se lo pasé a mis amigos», relató la madre de Jorge, que no daba crédito a lo que se estaba gestando.

De hecho, Jorge estuvo a punto de no formar parte de los niños seleccionados para salir al campo de la mano de los jugadores. «Existía la posibilidad de que los niños participasen en los partidos previos en Al Ain, pero tenían que ser mayores de siete años. Nos dio mucha pena», reconoció la madre. Fue posible gracias a una amiga que conoció en las clases de preparación al parto. Trabaja en la empresa que organizaba el evento para la FIFA y le propuso apuntar al pequeño. La canguesa no se lo pensó dos veces.

El padre de Jorge, Fernando Rodríguez Serrano, natural de Salamanca, es copiloto de avión en una compañía emiratí y el partido le pilló volando. Cuando pisó tierra firme, un aluvión de mensajes le puso al corriente. «Se lo encontró todo de golpe. Está encantado. Se puso muy contento. Al fin y al cabo es una experiencia única y cuando estás lejos, ellos son los embajadores de tu país. Da igual de qué equipo seas».

Tan emocionado está que se ha puesto en contacto con el Real Madrid a través de la web del equipo para trasladar al jugador brasileño su agradecimiento por el «detalle tan bonito» que tuvo con su hijo. «Ya no es por el hecho de atarle los cordones, sino por el gesto tan humano que tuvo». La madre, aunque se confiesa poco 'futbolera' reconoció haberse emocionado. «Fue muy entrañable».