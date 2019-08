Marea de ocle en las playas asturianas A la izquierda la playa de Luarca y a la derecha la de La Isla, en Colunga. De oriente a occidente, los ayuntamientos de la región se han visto obligados a reforzar la limpieza en los arenales LUCÍA RAMOS / DAVID S. FUENTE Martes, 6 agosto 2019, 03:24

La masiva llegada de algas a la costa oriental comienza a generar problemas en los arenales de algunos de los concejos de la zona. Es el caso, principalmente, de Llanes y Colunga, donde los ayuntamientos se han visto obligados a contratar con carácter de urgencia sendos refuerzos para sus servicios de limpieza estival, al no poder hacerse estos cargo de la retirada del ocle acumulado en la orilla.

Donde en primer lugar hizo saltar todas las alarmas el acuciante problema fue en el municipio llanisco, cuya concejala de Medio Rural, Playas, Igualdad y Juventud, Priscila Alonso (IU), remitió la pasada semana un escrito a la Demarcación de Costas en Asturias para solicitar su visto bueno y adelantar en dos semanas el inicio de la campaña de recogida de ocle de arribazón. Lo hizo después de que la acumulación de gelidium en sus principales arenales generase molestias y quejas entre los bañistas.

Una medida que, sin embargo, no está surtiendo el efecto esperado, ya que los ocleros llaniscos se niegan a retirar las algas, apuntando a que al ser las primeras que las mareas arrastran hasta la orilla no tienen la calidad deseable. «Son de muy mala calidad y no tenemos quién nos las compre, ya que no sirven para la producción de agar», explicaba ayer a EL COMERCIO el recolector Fernando Abad, de Ocleros del Oriente.

Así las cosas, los profesionales permanecerán durante las próximas semanas pendientes de la evolución de las condiciones del Cantábrico para iniciar la campaña cuando el gelidium alcance sus cualidades óptimas. «Depende mucho de las mareas y la temperatura de las aguas, pero habitualmente las mejores algas suelen ser las del otoño, a partir de mediados de septiembre», explicó el experimentado recolector.

Ante esta situación, el Consistorio se ha visto obligado a hacerse cargo de la limpieza de sus playas más concurridas, reforzando el dispositivo puesto en marcha con la llegada de la temporada estival. Así será durante lo que resta de verano, llevándose a cabo la retirada del ocle en horario nocturno para no interferir con el ocio de vecinos y turistas.

Maquinaria

Una medida que también han tenido que tomar en el Ayuntamiento de Colunga, después de que la acumulación de algas obligase incluso a prohibir el baño en el arenal de La Isla en la tarde del domingo, después de que varios bañistas se quejaran de picores, si bien ayer mismo se recuperaba la normalidad.

Con la intención de atajar el problema, la alcaldesa, Sandra Cuesta (PSOE), se decantaba, como sus vecinos llaniscos, por reforzar la limpieza de las playas de La Isla, El Escanu y Lastres, donde está previsto que hoy mismo comience a funcionar la maquinaria. «Supone un gasto importante, de más de 4.000 euros entre las tres por cada limpieza, y para los ayuntamientos es demasiado, necesitamos ayuda del Principado», apuntó la regidora.

Desde los otros tres concejos costeros de la comarca, donde por el momento no se registraron quejas ni grandes acumulaciones de ocle, tienen un ojo puesto en el Cantábrico, temerosos de que en cualquier momento la acción de las mareas deposite también sobre sus playas toneladas de algas.

Luarca limpia su arenal de algas

El Ayuntamiento de Valdés inició ayer los trabajos de retirada de las algas de la playa Tercera de Luarca. Lo hizo a primera hora de la mañana, cuando un operario municipal accedió con una pala al arenal y comenzó a retirar el ocle del centro de la playa acumulándolo en la zona rocosa. «La idea es que se las lleve el mar», confiaba el edil de Medio Ambiente, Marcos Fernández, quien explicó que el Ayuntamiento no tiene autorización para sacar las algas de la playa. Una retirada que se veía dificultada ante el buen estado de la mar, sin apenas corrientes para llevarse las algas mar adentro. Situación que confirmaba el propio operario municipal: «Está la situación complicada», apuntó.

Tras ocho horas de trabajo ayer retiraron más de la mitad de las algas: «Una parte las enterramos y el resto las acumulamos en la zona este». Hoy está previsto que finalicen la retirada de las algas, que llevan acumuladas en la playa desde el pasado jueves y que «dan mala imagen al turista», indicaba Dolores González, vecina de Luarca, quien criticó que no las hubiesen enterrado todas. Además, amplió, «dan mal olor y atraen a las moscas», al tiempo que matizó que «es bueno que haya algas, pero que las limpien». De la misma opinión se mostró Ángel García, quien ayer se paseaba por el arenal luarqués: «El alga es buena -dijo al tiempo que recordó los consejos de un doctor-, son muy buenas para las varices». García se mostró partidario de sacar el ocle en carroceta, «como hacían antiguamente».

Mal olor

La mayoría de usuarios de la playa se mostraban molestos por la presencia de algas y no les gustaba que el Ayuntamiento valdesano trasladase las algas a un lateral de la playa sin sacarlas de la arena. «Así no se soluciona el problema», aseguraba una de las bañistas que ayer acudían al arenal luarqués y que insistía en el mal olor que producen. «Nada más llegar ya huele a podrido», lamentaba. Las algas llevan acumuladas más de cuatro días en el mismo punto, lo que genera además la atracción de todo tipo de insectos, que son molestos para los usuarios.

El ocle ha llegado este año a principios de agosto. «Otros veranos llegaba más tarde», apuntaba un vecino, crítico con la tardanza en la limpieza del arenal. La presencia de estas algas, deja clara la buena calidad de las aguas de esta playa Tercera, aunque genera molestias ya que, a pesar de sus beneficios, no gustan a los bañistas, que ayer intentaban esquivar las que permanecían depositadas en la arena.