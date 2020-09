Margarita Robles: «Asturias es un motor esencial y fundamental para España» Mario Rojas La ministra de Defensa fecha en octubre la reanudación de las negociaciones con Alfredo Canteli por la fábrica de armas de La Vega ALBERTO ARCE Lunes, 14 septiembre 2020, 14:24

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido esta mañana el «compromiso» de su departamento con la región. «Asturias es un motor esencial y fundamental para España», ha sentenciado durante su recorrido esta mañana, acompañada por el presidente del Principado, Adrián Barbón; y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, por los talleres de la fábrica de armas de Trubia. Una visita esperada y motivada por la firma del megacontrato del VCR 8x8 Dragón.

«Ha sido un proceso largo», ha explicado la ministra, pero con «diálogo» y «entendimiento» al fin ha podido llegar a buen puerto tras más de diez años de espera. «Un paso muy importante para la industria española y para Asturias», y una «apuesta de futuro» para el Principado, ha matizado.

Además, y de cara a resolver otro de los grandes proyectos enquistados en lo que respecta al Ministerio en sus relaciones con la ciudad de Oviedo, Robles también ha anticipado que las negociaciones por la antigua fábrica de armas de La Vega se retomarán «en octubre» para tratar de «buscar respuestas y soluciones».

Por su parte, Barbón, además de reiterar y agradecer el compromiso del Gobierno central, ha afirmado que la firma final del contrato vino gracias al «trabajo real de los dos gobiernos para llegar a acuerdos». Un trabajo «discreto», ha abundado, «frente a los que creen que el ruido es el camino», «para esa Asturias industrial que quiere seguir siéndolo», ha concluido el presidente del Ejecutivo autonómico.

En ese sentido,las instalaciones de la factoría Trubieca ya han comenzado a prepararse de cara a la llegada del proceso de fabricación del ansiado Dragón, uno de los pilares fundamentales de la modernización del Ejército de Tierra.

La comitiva, en la que no faltaron personalidades de la vida política, militar y empresarial como la Secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro; el consejero de Industria, Enrique Fernández; el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Nacho Cuesta; el Jefe de Estado Mayor del Ejército, Francisco Javier Varela; o el presidente de la FADE, Belarmino Feito, entre otros, recorrió los talleres de mecanizado, corte, pintura y ensamblaje, y soldadura de la fábrica.

Además, presenciaron, acompañados por el director general de Santa Barbara, Juan Escriña, el funcionamiento de las líneas de montaje que se dedicarán al programa VCR 8x8, el ensamblaje interno y externo de los elementos principales de la estructura de los blindados y el procedimiento para la instalación de los revestimientos de protección.

Novecientos empleos

En ese sentido, ha destacado el presidente del Principado, el de hoy ha sido un día «largamente esperado», por la importancia de la firma del contrato, de 2.100 millones de euros para la fabricación de 348 vehículos, entre el Ministerio y Tess-Defence (la sociedad que lidera Santa Bárbara junto a Indra, Sapa y Escribano). Por eso, y porque permitirá, ha celebrado Barbón, «asentar la producción» de la fábrica y «crear empleo de calidad para una década».

Así, esta primera fase del programa revertirá más de tres millones de horas de carga de trabajo a Trubia, Madrid y Sevilla, y en concreto hasta 900 trabajadores directos y 4.500 directos hasta 2023 para la villa cañonera. De esta cifra; sin embargo, hay que restar la plantilla actual de la empresa (cerca de 600 trabajadores), de lo que, previsiblemente, se supone un ciclo de unas 300 nuevas contrataciones en total.

Las entregas

El programa no es baladí y la intención del departamento de Robles es que se quede casi en su totalidad en manos de la industria nacional, al menos en un 70%, para facilitar a futuro la exportación de los blindados.

En ese sentido, fuentes de la compañía han adelantado que el calendario de entregas y plazos de producción aún no está definido en su totalidad; aun así, los dos primeros prototipos del Dragón ya realizaron con éxito las pruebas de tiro durante el pasado mes de julio y los primeros vehículos de la serie serán entregados a la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) entre el primer y el segundo semestre de 2022. No obstante, no será hasta mediados del próximo año cuando comience la construcción de los Dragón, cuando culmine la fase de acopio de materiales y adaptación.