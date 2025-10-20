María Martínez Allegue: «Óscar Puente sigue sin responder. Es una falta de respeto a Asturias, Galicia y Castilla y León»

La Conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas del Gobierno gallego, María Martínez Allegue, denuncia la falta de respuesta del Ministerio de Transportes a ... la carta conjunta remitida ya hace una semana para solicitar la liberación de los peajes y una explicación sobre el dictamen de la Comisión Europea, y defiende la unidad de Galicia, Asturias y Castilla y León frente a lo que considera un «ninguneo» del Gobierno central.

–A juzgar por las palabras de Óscar Puente, ¿cree que la postura política del Gobierno central es inamovible?

–En Galicia, lamentablemente, llevamos mucho tiempo con esa percepción. Son muchas las solicitudes de reunión que hemos hecho desde el Ejecutivo gallego y no hemos recibido siquiera respuesta. La AP-9 es una infraestructura fundamental: vertebra Galicia de norte a sur, conecta Ferrol, A Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo, y da servicio al 60% de la población gallega. Llevamos más de 15 años reclamando la transferencia de la AP-9 al Gobierno central, una demanda aprobada por unanimidad en nuestro Parlamento. Sin embargo, su debate en el Congreso ha sido pospuesto 45 veces por decisión de la Mesa. El ninguneo a nuestra comunidad por parte del ministro Óscar Puente es total.

–Puente ha dicho que no es una prioridad para los asturianos. ¿Cree que piensa lo mismo de los gallegos?

–Me parece una falta de respeto absoluta. Claro que es una prioridad. El ministro sabe que la AP-9 es esencial para la vertebración y el desarrollo económico de Galicia. Si ya somos periféricos, con esta postura él nos está situando en la ultra periferia. Estamos hablando de los peajes más caros de toda España. La Federación Galega de Transportistas también lo denuncia: las tarifas son excesivas y no se reflejan las bonificaciones anunciadas por el Gobierno central.

–Ustedes tienen incluso sus propios estudios.

–Así es. En septiembre de 2024 hicimos un estudio sobre el coste del rescate y de las bonificaciones hasta el final de la concesión. El resultado fue claro: el rescate costaría lo mismo que mantener las bonificaciones actuales, 2.331 millones de euros. Es más, actualizamos el estudio en septiembre de 2025 y el coste ya sube a 2.356 millones, porque las tarifas siguen aumentando y eso incrementa el lucro de la concesionaria. Cuanto más se retrase la decisión, más caro saldrá para todos los españoles. Hemos remitido estos datos al ministro, pero seguimos sin respuesta. ¿Qué nos parece? Que están ninguneando claramente a Galicia

–¿Cómo afecta esto a la economía gallega?

–El estudio también recoge el desvío de tráfico hacia carreteras convencionales, muchas de ellas saturadas y que atraviesan núcleos urbanos, con los problemas de contaminación y seguridad que eso genera. La liberalización de la AP-9 tendría un impacto muy positivo tanto en el desarrollo económico de Galicia como en la movilidad interna.

–Ahora están trabajando junto a Asturias y Castilla y León. ¿Esperaban que la alianza con Asturias, siendo del PSOE, ayudara?

–Las tres comunidades autónomas (Galicia, Asturias y Castilla y León), los tres consejeros y por supuesto los tres presidentes tenemos muy claro que debemos defender los intereses de nuestros ciudadanos. He hablado personalmente con los consejeros de ambas regiones y remitimos una carta conjunta al ministro solicitando la liberalización de los peajes y una explicación sobre el dictamen de la Comisión Europea que cuestiona la prórroga de la concesión. Nos enteramos por los medios de comunicación tanto de ese dictamen como de la respuesta del Gobierno central. Sin embargo, el ministro no ha dado respuesta, por lo menos a Galicia. Es una falta de respeto absoluta.

–En Asturias se firmó un manifiesto unánime contra el peaje. ¿Qué pasos se han dado en Galicia?

–En Galicia contamos con la unanimidad de nuestro Parlamento, incluido el PSOE, aunque mantiene una postura distinta en Madrid, lo cual es absolutamente contraproducente. Además, la Confederación de Empresarios, la Federación de Transportistas y todas las asociaciones empresariales gallegas apoyan esta reclamación.

–Asturias salió el viernes a la calle para pedir el fin del peaje. ¿Valoran este tipo de medidas de presión en Galicia?

–Por ahora esperamos la respuesta del ministro. Pero no puede ser que se haya retrasado 45 veces (60 durante el Ejecutivo de Pedro Sánchez) el debate sobre la transferencia.

–El Principado pide como medida transitoria una bonificación del 100%. ¿Qué opinan ustedes?

–Sería contraproducente desde un punto de vista de la economía de país. Las bonificaciones, que también es un gasto que sale del bolsillo de los ciudadanos, cuestan 2.356 millones hasta el fin del periodo concesional, y ni siquiera son al 100%. Lo que hay que hacer es rescatar la autopista. Hay que ser valientes y aprovechar la oportunidad que ofrece la Comisión Europea.

–El presidente Barbón pide que el PP pida perdón por la prórroga. ¿Comparte ese planteamiento?

–Estamos en 2025 y debemos mirar al futuro. Galicia, Asturias y Castilla y León estamos en el mismo barco. No se trata de buscar culpables, sino soluciones. Y la solución pasa por el rescate.