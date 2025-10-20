El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
María Martínez, consejera gallega de Planificación de Infraestructuras. E. C.
Consejera de Vivienda y Planificación de Infraestructuras de Galicia

María Martínez Allegue: «Óscar Puente sigue sin responder. Es una falta de respeto a Asturias, Galicia y Castilla y León»

«La semana pasada remitimos una carta conjunta al ministerio y, por lo menos a Galicia, no le ha dado respuesta. El ninguneo es total»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Lunes, 20 de octubre 2025, 06:24

Comenta

La Conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas del Gobierno gallego, María Martínez Allegue, denuncia la falta de respuesta del Ministerio de Transportes a ... la carta conjunta remitida ya hace una semana para solicitar la liberación de los peajes y una explicación sobre el dictamen de la Comisión Europea, y defiende la unidad de Galicia, Asturias y Castilla y León frente a lo que considera un «ninguneo» del Gobierno central.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 68 años la docente Victoria Zaragozí, que fue profesora en el IES Universidad Laboral y Padre Feijoo
  2. 2 Tensión en la previa del partido entre el Valladolid y el Sporting de Gijón
  3. 3 Robo en el museo Louvre: siete minutos de expolio, huida en scooter y el olvido de uno de los diamantes más caros del mundo
  4. 4 El tridente de ases del Sporting vuelve a brillar
  5. 5 Roban dinero, atún y jamón en el local de Avilés que sufrió otro asalto y los detienen al volver a por la comida que escondieron
  6. 6 «Algo que no pintaba bien», pero «se cogió muy a tiempo»
  7. 7 Furor por los tangas de pelo de Kim Kardashian: cuestan 42 euros y están agotados
  8. 8 Condenada una gijonesa por estafar a un hermano discapacitado intelectual
  9. 9

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa
  10. 10 Prorrogan la fase de instrucción del crimen de la calle Luanco, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio María Martínez Allegue: «Óscar Puente sigue sin responder. Es una falta de respeto a Asturias, Galicia y Castilla y León»

María Martínez Allegue: «Óscar Puente sigue sin responder. Es una falta de respeto a Asturias, Galicia y Castilla y León»