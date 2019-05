El PP achaca a la «dejadez» de IU la pérdida de la bandera azul de la senda S. G. PIEDRAS BLANCAS. Viernes, 10 mayo 2019, 01:34

La Senda Costa Norte a su paso por Castrillón ha pedido el distintivo de banderas azules que concede ADEAC. Además, el organismo ha puesto en duda el reconocimiento al Museo de Anclas. Ambos aspectos el PP considera que se han producido por la «dejadez» del equipo de gobierno de IU en cuestiones de mantenimiento.

El portavoz popular, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones, insistió ayer en que «en el primer caso por pura dejadez en el mantenimiento y limpieza de la senda costera y en el segundo por no llegar a un acuerdo con la Cofradía de la Buena Mesa del Mar para el mantenimiento general del museo y específicamente de las anclas». Y es que ADEAC reclama obras de mejora y mantenimiento de las piezas del museo, que no son de propiedad municipal por lo que IU alega que no puede hacerse cargo de su arreglo.

Sobre esto también opinó ayer Quiñones, que apuntaba que «solo hay que ver que no se ha conseguido reponer la vela metálica que se ha desprendido hace unas semanas. Y todo esta descoordinación en la gestión del museo se podría evitar si se creara el patronato que Izquierda Unida lleva doce años bloqueando».