El PP acusa a IU hacer un uso «partidista y sectario» del Valey

El grupo municipal del PP acusa a Izquierda Unida de hacer un uso «partidista y sectario» de la programación cultural del Valey de Piedras Blancas. Denuncian que el partido y la Agrupación para la Recuperación de la Memoria Histórica han organizado un programa de actos utilizando eventos que figuran a su vez en la programación de este centro como actividades ordinarias organizadas por el Patronato Municipal de Cultura.

Para los populares, esto demuestra «una mezcolanza e instrumentación impresentable de lo público y lo particular y partidista», destaca su portavoz, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones, que insiste en que «demuestra una vez más el concepto de cortijo particular que del Ayuntamiento, en general, y de la programación cultural, en particular tiene IU».

Por otro lado, el PP señala que este no sería el único caso en el que se hace ese uso «partidista» y enumeran, entre otros, «el viaje de una delegación municipal de tres concejales de IU a Hervás el pasado mes acompañando a dos conferenciantes locales y a la Banda de Gaitas, o la comida-encuentro con la exdiputada, Cristina Almeida, cargada parcialmente a las partidas de la concejalía de Igualdad».