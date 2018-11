El PP advierte de que los vecinos tendrán que pagar más por el impuesto de plusvalía Defiende rebajar el tipo del gravamen al 10% para compensar que en 2019 desaparecerá por ley la bonificación que se aplica ahora PEPE G.-PUMARINO CANDÁS. Jueves, 29 noviembre 2018, 00:43

El Partido Popular se mostró muy crítico ayer con las decisiones tomadas por el PSOE y Somos Carreño que acabarán incrementando, aseguró, en un 23% el impuesto de plusvalía, el tributo que se tiene que pagar por las herencias y compraventas. Argumentó que dicho incremento se establecería al suprimirse en 2019 la bonificación del 35% que se venía aplicando transcurrido el plazo de cinco años establecido por ley. Para compensar la pérdida de las bonificaciones en este tributo, el PP propuso hace un mes una reducción en el tipo de gravamen para pasar del 20% al 10%. Sin embargo, esta rebaja no contó con el respaldo del PSOE y Somos, que defienden que el tipo aplicable debe ser del 16%. IU, por su parte, optó por no pronunciarse al respecto en el debate que tuvo lugar ayer en la comisión de Hacienda.

Para el portavoz del PP, José Ramón Fernández, «este acuerdo de socialistas y la formación morada supone un incremento del impuesto respecto de la situación actual. Para compensar la pérdida de la bonificación, el tipo de gravamen debería quedar como mínimo en el 13%. De este modo, el 16% fijado por estos dos grupos políticos supone una subida del 23% en relación con la regulación actual de la plusvalía. Es algo que nos parece injusto». Puso como ejemplo el caso de una vivienda con un valor de 60.000 euros y veinte años de antigüedad. En 2013, con la bonificación de 35%, el precio a pagar por el impuesto era de 3.510 euros. Según el PP, de aplicarse su propuesta, el importe que habría que abonar en 2019 sería de 2.700 euros, «mientras que la que defienden el PSOE y Somos Carreño sería de 4.320 euros». «Durante el debate en la comisión, nuestro partido llegó a admitir que el gravamen se redujera hasta un 13%, pero tampoco fue aceptado por el resto de partidos. El concejo es uno de los de mayor renta per cápita de la región y no creemos que sea necesario recaudar mas dinero en concepto de impuestos», añadió Fernández.

«Mejor en las transmisiones»

Por su parte, Somos Carreño explicó que no compartía la bajada del 10% que pedía el Partido Popular. Planteó que fuera del 15%, «al amparo las recomendaciones de la Intervención Municipal, pues dicho recorte afectaría seriamente a los ingresos en el año 2020», señaló su portavoz Carolo López. «Nuestro planteamiento siempre fue de una reducción del tipo en el gravamen, pero no tan exagerada como planteó el PP y PSOE. Somos -subrayó su representante- no ha acordado nada. Nos ha parecido acertada, por consejo de la interventora, una rebaja del tipo hasta el 16% y no una irresponsable bajada hasta el 10% que haría peligrar las recaudaciones, diga lo que diga el PP».

Desde la formación morada se propuso que se estudiaran bonificaciones a las transmisiones -más que sobre el valor de la vivienda que se hereda o transmite- en función de la capacidad de pago del adquiriente. «Esto respondería mejor a la capacidad económica de las personas. Frente al café para todos que plantea el Partido Popular, nuestra propuesta es que no paguen lo mismo quienes menos capacidad económica tienen».