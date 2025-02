Los afiliados de UGT en el Ayuntamiento rechazan hacer horas extraordinarias

SHEYLA GONZÁLEZ NUBLEDO. Martes, 29 de octubre 2019, 00:13 | Actualizado 07:33h. Comenta Compartir

Los trabajadores municipales afiliados a la sección sindical de UGT no harán más horas extraordinarias hasta que el gobierno local de respuesta a sus peticiones. Así lo decidieron ayer en la asamblea convocada por los representantes sindicales en el Tomás y Valiente de Las Vegas.

El sindicato cuenta con una treintena de afiliados, muchos de ellos pertenecientes al servicio de Obras, por lo que la medida tomada podría repercutir en el trabajo del departamento. De manera paralela acordaron ayer presentar hoy por registro un escrito dirigido al gobierno local en el que reiteran sus peticiones. «Les damos de plazo hasta el 4 de noviembre para darnos respuesta y esperamos que nos atiendan porque nosotros estamos dispuestos a negociar siempre», recalcó ayer el portavoz de la sección sindical de UGT, Antonio García.

Esta decisión llega después de que los afiliados mostraran ayer su enfado con el alcalde, Iván Fernández, y con el concejal de Servicios Generales, Rafael Alonso, por su «falta de palabra». Los trabajadores reclaman por escrito el estudio del contrato relevo y la decisión sobre el retén del servicio de Obras. «Queremos que se nos presente acompañado de un calendario con fechas reales», matizó Antonio García.

Los trabajadores insisten en que «mientras no se empiece a negociar no se harán más horas extras. Es más estamos abiertos que el resto de compañeros, no afiliados a UGT, puedan secundar esta medida», indicó el representante sindical, que tiene previsto reunirse hoy con el resto de secciones sindicales con representación en el Ayuntamiento de Corvera para explicarles los acuerdos tomados ayer en su asamblea. «Reiteramos que tenemos toda la voluntad de negociar, no estamos cerrados a nada pero esperamos lo mismo de la otra parte».

UGT decidió no acudir la semana pasada a la reunión de la mesa general de negociación al entender que el gobierno socialista no había atendido sus reclamaciones y peticiones, algunas reiteradas en el tiempo. Se centran en la necesidad de la implementación del contrato relevo para cubrir las bajas en los diferentes departamentos municipales, especialmente en Obras donde las carencias de personal se hacen más palpantes. Además, piden que se realice una nueva Relación de Puestos de Trabajo para una mejor organización de los departamentos municipales. Afirman que «no hay problema de presupuesto, solo falta voluntad».