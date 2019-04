Alberto García Hevia, candidato de Vox a la alcaldía de Castrillón «Tenía esta cuenta pendiente con mi vida, y además estamos en un momento en el que es necesario hacer algo» S. G. SALINAS. Miércoles, 24 abril 2019, 00:37

Vox presentará candidatura en Castrillón en las elecciones municipales. La lista con la que concurrirán está encabezada por Alberto García Hevia. Tiene 51 años y reside en Salinas. Es piloto de aviones comerciales, aunque anteriormente fue comandante del Ejército del Aire.

A su experiencia profesional suma ahora la de político. Un paso que ha decidido dar porque «tenía esta cuenta pendiente con mi vida. Además, estamos en un momento político en el que es necesario hacer algo», comentó ayer el candidato de Vox en Castrillón, que añadió que «tenemos que trabajar por crear un municipio del que nuestros hijos se sientan orgullos».

Serán una de las formaciones nuevas que optan a lograr la alcaldía del concejo, un paso que para García Hevia es «necesario. Castrillón necesita a Vox, necesita un partido echado para adelante para llevar a cabo los cambios necesarios».

Entre estos destaca varios, que después incorporarán a su programa con medidas concretas. «Lo primero es tener un presupuesto controlado y con menos gasto. Tras esto y con mayúsculas, reducir los impuestos. Se necesita un Ayuntamiento más transparente y cercano a los ciudadanos», destacó el candidato, que añade otros puntos como «fomentar la ejemplaridad en el equipo que gobierne así como conseguir que el municipio genere riqueza y no solo gasto. Un concejo para los vecinos no para los políticos. Algo que es de sentido común pero que no se está aplicando».