El alcalde celebra el nuevo paso para eliminar los ruidos en Trasona El alcalde con los vecinos el día que se presentó la denuncia. Iván Fernández expresa su satisfacción por la licitación del Ministerio de Fomento , «aunque deberemos esperar para terminar» TRASONA. Lunes, 14 octubre 2019

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, no ocultó ayer su satisfacción después de que se conociese que el Ministerio de Fomento había licitado el concurso para contratar el proyecto que determinará las actuaciones que terminen con las molestias generadas por el ruido de la autovía AI-81 a su paso por Trasona. «Es una buena noticia porque demostramos que tenemos palabra y cumplimos con nuestros compromisos», aseguró el regidor que, no obstante, recordó que «la solución no será inmediata. No somos triunfalistas porque aún hay que estar pendientes de este estudio y la aplicación de las soluciones que proponga», afirmó.

El regidor declaró que «los vecinos de Trasona llevan 45 años quejándose de los problemas de ruido por la autovía y hasta ahora no se había hecho nada». Fernández recordó que el Ayuntamiento de Corvera ya destinó 40.000 euros a un primer informe que determinó los problemas con el ruido y que se presentó ante el Ministerio de Fomento, además de contratar a un equipo de abogados «para denunciar la situación existente. Es una vía que está ahí, que no se ha cerrado por si se necesita».

Ahora, Fomento destina unos 43.000 euros, en números redondos, a estudiar las posibles soluciones para eliminar los ruidos. «No somos triunfalistas. Nunca se había avanzado tanto para solucionar este problema, pero este es un primer paso y tenemos que seguir trabajando», destacó Iván Fernández que renovó su compromiso con los vecinos de Trasona para lograr que el Ministerio de Fomento aplique las medidas que determinen los técnicos para terminar con los problemas de contaminación acústica provocados por la autovía a su paso por la localidad corverana.