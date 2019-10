El alcalde de Gozón se niega a pagar los sobrecostes de la escuela infantil Las obras del centro llevan paralizadas más de quince días. / P. G.-P. Jorge Suárez afirma que, técnicamente, no queda justificado el aumento del 20% en el precio de obra que pide la constructora PEPE G.-PUMARINO LUANCO. Miércoles, 16 octubre 2019, 00:11

«No hay nada que negociar con la empresa que hace las obras de la escuela infantil». Esta es la postura del alcalde de Gozón, el socialista Jorge Suárez, tras la decisión de la firma adjudicataria de los trabajos (Grupo IAS) de paralizar las obras hace quince días. Según fuentes de la firma, la causa que motivó esta medida fue la detección de una serie de errores en los planos que afectan al precio contratado y que fueron valorados en algo más de 60.000 euros.

Este argumento no parece convencer a los técnicos municipales que, tras efectuar las correspondientes revisiones, señalan que «este incremento no está justificado». Basándose en este criterio, el regidor se muestra firme es la postura de no admitir modificación alguna sobre el proyecto contratado. «Fueron nueve las ofertas presentadas a esta obra. La mayor parte, con pequeñas bajas y otras, con ninguna respecto al presupuesto inicial de 299.000 euros. La empresa adjudicataria -agregó- valoró su oferta un 15% más baja respecto a las restantes. Nunca negocié ni negociaré con ninguna empresa tras firmar los contratos y no lo haré con ésta tampoco. Baso mi postura en los informes municipales tanto técnicos como jurídicos. Así se lo dimos a conocer al resto de grupos políticos. Se trata únicamente que se cumpla un contrato del sector público. Otra cosa es que se hubiera hecho mal la tramitación. Además, estaríamos haciendo trampas al resto de empresas que ofertaron por encima de este precio», concluyó.

Esta paralización repercutirá directamente sobre la obra, cuyo plazo de ejecución (iniciado en agosto), es de cuatro meses. Dentro del consejo de padres existe una gran preocupación, tal y como declararon a EL COMERCIO. La inquietud es mayor entre los que se encuentran en lista de espera para optar a las 35 nuevas plazas que generaría la ampliación. Este colectivo considera que el Ayuntamiento debe resolver el problema con urgencia porque, de prolongarse, estiman que no podrán disponer de este servicio en el curso actual y en el próximo.