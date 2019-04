La alcaldesa, elegida presidenta de una mesa electoral el próximo 26 de mayo La alcaldesa y candidata de IU a las elecciones ha tenido que presentar un escrito en la Junta Electoral para poder rechazar el cargo S. GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Miércoles, 1 mayo 2019, 00:17

La alcaldesa de Castrillón y candidata de Izquierda Unida, Yasmina Triguero, ha salido elegida presidenta de una de las mesas electorales para los comicios regionales y locales del 26 de mayo. El sorteo oficial se realizó ayer en un Pleno extraordinario y mediante un sistema telemático. Esta aplicación fue la que escogió el nombre de la alcaldesa como presidenta.

Le tocaría la mesa 3B del colegio El Vallín, donde vota la mitad de Piedras Blancas. «Me acaba de tocar mesa, he visto mi nombre ahí», decía la regidora nada más salir la lista en la aplicación, añadiendo que «es la primera vez que me toca el sorteo para unas elecciones». Su nombramiento desató las risas entre el resto de concejales de la corporación local. Horas después de terminar el Pleno le llegó la notificación oficial de manos de la Policía Local.

«Me pilló por sorpresa, no me lo hubiera esperado nunca», dijo la alcaldesa, que nada más conocer la noticia preguntó a la secretaria municipal sobre el proceder. Al tratarse de una de las candidatas que concurren a este proceso electoral ha tenido que presentar un escrito ante la Junta Electoral Local de Avilés para rechazar el cargo y que este pueda ser otorgado a otro vecino. «Si fuera solo alcaldesa de Castrillón no habría problema porque ocupara el puesto en la mesa electoral pero soy parte implicada del proceso como candidata por Izquierda Unida», explicó Triguero.

Para poder dejar vacante la presidencia de esa mesa ha tenido que presentar ante la Junta Electoral el Boletín Oficial del Principado en el que se la nombra candidata oficialmente, adjuntando a su vez un escrito explicando todo lo sucedido. «Ahora ya está todo solucionado y notificado a las autoridades competentes en este caso para que se pueda proceder a marcar un nuevo presidente para esa mesa», comentó Triguero, tras presentar todos los papeles requeridos.

Por otro lado, la alcaldesa y candidata estará de interventora durante esa jornada electoral junto al resto de compañeros de su partido y visitará varias de las sedes habilitadas para la votación para ver como discurre la jornada. «Ha sido la anécdota hasta el momento de las elecciones municipales sin duda», decía entre risas Yasmina Triguero.