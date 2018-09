Alejandro Rodríguez oficia su primera misa como cura de Luanco El sacerdote Alejandro Rodríguez, en su presentación. / A. G.-O. «Espero que podamos crear una corriente de solidaridad con la gente de África», propuso el sacerdote ante una iglesia repleta A. G.-O. LUANCO. Lunes, 17 septiembre 2018, 01:44

Alejandro Rodríguez Catalina es desde ayer, y de forma oficial, el nuevo párroco de la unidad pastoral de Luanco tras la jubilación de Cipriano Díaz después de veintidós años. El sacerdote, retornado hace dos meses de la misión diocesana de Bembereké, en Benin, recibió las llaves del templo ante una iglesia repleta de fieles que quisieron acompañarlo en su presentación. «Espero trabajar a gusto con vosotros. No quiero ser 'ordeno y mando'. Tenéis que exigirme y espero poder encontrar en vosotros unos dignos y fieles colaboradores», afirmó en su primer discurso.

El párroco -que estuvo durante años destinado en Burundi, antes de tener que trasladarse a Benin- reconoció seguir manteniendo un «amor profundo» por África, continente con el cual le gustaría seguir manteniendo relación. «Desde aquí me gustaría poder seguir trabajando, con vuestra colaboración, con la gente de allí. Espero que podamos crear una corriente de solidaridad de ida y vuelta», propuso.

El padre Rodríguez -que arrancó las risas de los presentes al mencionar as marañuelas de Luanco, «no de Candás»- tuvo también palabras para el párroco saliente, que ayer celebraba su santo. «Nos conocimos hace muchos años, cuando estaba destinado en Careñes», relató a los asistentes.

Cipriano Díaz llegó a Luanco hace veintidós años. Más de dos décadas en las que «hubo luces y sombras». «Desde el primer momento me di cuenta de que había que hacer mucha obra material y pronto me tocó empezar a visitar a la consejería», recordó. El párroco logró muchos avances en esa materia, pero, como el mismo reconoció, no cumplió otro de sus objetivos: «Llenar la iglesia de fieles». «No supe, no pude. Estoy seguro de que tú, Alejandro, lo harás con creces», afirmó.

La unidad pastoral de Luanco sufrió una reforma reciente y está formada, además de por la capital del concejo, por las parroquias de Bañugues, Verdicio, Santa Eulalia de Nembro y San Martín de Bocines.