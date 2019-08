Alfred García y Beret causan sensación en el muelle candasín Centenares de personas llenaron el muelle candasín. / T. H. El concierto de los 40 Summer Live repite el éxito del año pasado con una nueva ubicación y un público entregado A. G.-O. CANDÁS. Viernes, 2 agosto 2019, 00:08

Los 40 Summer Live volvió ayer a Candás repitiendo el éxito cosechado el verano pasado. El concierto, que se trasladó del parque de Les Conserveres al muelle, congregó a cientos de personas junto al mar para disfrutar de las voces de Alfred García, Beret, Sinsinati y Pol Granch. El dj de la emisora, David Álvarez, guió una noche que repasó algunas de las canciones más populares del momento y donde no faltó el himno de Asturias.

El grupo Sinsinati fue el primero en subirse al escenario con su éxito 'Indios y vaqueros', una de las canciones más escuchadas de este verano. Tras ellos, Pol Granch, el ganador de Factor X en 2018, hizo lo propio. El joven explicó a los asistentes que uno de sus grandes amigos vive en Asturias, concretamente en Villaviciosa.

Aunque la verdadera sensación llegó de la mano de Beret, cuya actuación estuvo a punto de no celebrarse, y Alfred García. El 'triunfito' se encuentra de gira con su disco '1016', el número que llevó durante el cásting del concurso televisivo. «Es un logro estar en la radio y más con una canción de rock, pero al final lo que funcionan son los buenos temas», aseguró. El cantante no deja de componer nuevos temas, un proceso que aprovecha a realizar en viajes largos, aunque, según adelantó, va a tomarse unos días de vacaciones. «Me he comprado billete de ida, pero no de vuelta», afirmó.

David García agradeció la dedicación del público, que cantó cada una de las canciones que fueron sonando durante las dos horas de concierto, al que dijo «ya formáis parte de esta gran familia». El dj se hizo una foto con el público.

Los 40 continuarán con la gira veraniega en la que también participa, entre otros Lola Índigo.