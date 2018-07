Alimerka anuncia el cierre de su supermercado en Raíces

Raíces se queda sin el que es su único supermercado, un establecimiento de la cadena asturiana Alimerka. Una cartel informa que bajará definitivamente la persiana mañana sábado, anuncio que ha generado malestar y confusión entre los vecinos. «Somos cerca de 3.000, y nos vamos a quedar sin supermercado. Ahora nos veremos obligados a desplazarnos, con todo los inconvenientes que plantea, sobre todo para la gente mayor. Y aquí hay mucha», manifestó la presidente de la Asociación de Vecinos El Peñón de Raíces, Ana Carmen Fernández.

El Alimerka de Raíces abrió hace unos veinte años en la calle de Severo Ochoa. «La verdad es que daba la impresión de que vendía mucho. La empresa tendrá sus motivos, pero los vecinos le pedimos que reconsidere su decisión. Raíces no se puede quedar sin supermercado. Es cierto que hace unos años abrió un minymás, pero es un concepto diferente, una tienda de alimentación de proximidad, no un supermercado. Su oferta es mucho más reducida. No tiene pescadería, y la charcutería y la carnicería sólo se vende envasada».

Alimerka cuenta con 173 establecimientos tanto en el Principado como en Castilla y León y Galicia. Cuatro de ellos están en Castrillón, dos en Piedras Blancas y otros dos en Salinas, uno en la calle de Luis Treillard y otro en la avenida de El Campón, el más cercano a Raíces.